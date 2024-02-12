В понедельник, 12 февраля, состоялось первое заседание Платформы по обеспечению гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении под председательством Ольги Стефанишиной.

Что известно о возможностях для возвращения граждан Украины из-за границы

В ходе заседания представители министерств, Парламента и других органов власти, международных и общественных организаций обсудили цели и задачи на пути гендерно-ответственного и инклюзивного восстановления Украины, а также обозначили проблемные вопросы и следующие шаги.

Ольга Стефанишина отметила высокий уровень политической готовности всех государственных органов, международных партнеров и представителей гражданского общества к совместной работе в этом направлении.

Мы уже проделали значительную работу в сфере обеспечения гендерного равенства. Однако во времена ежедневной борьбы с врагом, а также послевоенного восстановления и в контексте процесса вступления Украины в ЕС, есть немало новых задач и приоритетов, — отметила Ольга Стефанишина. Поделиться

Она подчеркнула, что для комплексного восстановления должна быть проделана фундаментальная работа с учетом инклюзивного гендерно ориентированного подхода во все происходящие в государстве процессы.

Среди ключевых приоритетов:

усиление эффективности координации между государственными органами, международными организациями, фондами и структурами по обеспечению гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении;

подготовка законодательных предложений по обеспечению гендерного равенства и инклюзии при реализации плана восстановления Украины;

обеспечение гендерного равенства и инклюзии в восстановлении и т.д., в частности, через сбор статистической информации.

Отдельно вице-премьер отметила важность наработки комплексного видения создания возможностей для возвращения украинских граждан из-за рубежа.

Также во время заседания были согласованы регламент работы Платформы и порядок присоединения к ней.

Абсолютное большинство украинцев вернулось на родину в 2023 году

В течение 11 месяцев прошлого года было зафиксировано более 32 млн пересечений границы.

Что важно понимать, разница между выехавшими и вернувшимися в Украину составляет менее 1%: 142 тысячи.

32,6 млн пересечений государственной границы зафиксировано в Украине за 11 месяцев 2023 года по данным Администрации Госпогранслужбы. Это на 1,6 млн или 5% больше пересечений границы, чем за соответствующий период 2022 года.

Специалисты обращают внимание на то, что всего 14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн — покинули страну.

Кроме того, отмечается, что это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны.

Так, в 2022 году разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляла 2,2 млн.

Если в начале года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель - +114 тыс. граждан и на август - +144 тыс. граждан Украины.