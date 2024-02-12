У понеділок, 12 лютого, відбулось перше засідання Платформи забезпечення гендерного мейнстримінгу та інклюзії у відновленні під головуванням Ольги Стефанішиної.

Що відомо про можливості для повернення громадян України з-за кордону

Під час засідання представники міністерств, Парламенту та інших органів влади, міжнародних та громадських організацій обговорили цілі та завдання на шляху гендерно відповідального та інклюзивного відновлення України, а також окреслили проблемні питання та наступні кроки.

Ольга Стефанішина відзначила високий рівень політичної готовності усіх державних органів, міжнародних партнерів та представників громадянського суспільства до спільної роботи у цьому напрямку.

Ми вже проробили значну роботу у сфері забезпечення гендерної рівності. Проте у часи щоденної боротьби з ворогом, а також повоєнного відновлення та у контексті процесу вступу України до ЄС, маємо чимало нових завдань та пріоритетів, — зазначила Ольга Стефанішина. Поширити

Вона підкреслила, що для комплексного відновлення має бути виконана фундаментальна робота з врахуванням інклюзивного гендерно орієнтованого підходу у всі процеси, що відбуваються у державі.

Серед ключових пріоритетів:

посилення ефективності координації між державними органами, міжнародними організаціями, фондами та структурами щодо забезпечення гендерного мейнстримінгу та інклюзії у відновленні;

підготовка законодавчих пропозицій щодо забезпечення гендерної рівності та інклюзії під час реалізації плану відновлення України;

забезпечення гендерної рівності та інклюзії у відновленні тощо, зокрема через збір статистичної інформації.

Окремо Віцепрем’єрка зауважила про важливість напрацювання комплексного бачення щодо створення можливостей для повернення українських громадян з-за кордону.

Також під час засідання було погоджено регламент роботи Платформи й порядок доєднання до неї.

Абсолютна більшість українців повернулася на батьківщину у 2023 році

Протягом 11 місяців минулого року було зафіксовано понад 32 млн перетинів кордону.

Що важливо розуміти, різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, складає менш як 1%: 142 тисячі.

32,6 млн перетинів державного кордону зафіксовано в Україні за 11 місяців 2023 року за даними Адміністрації Держприкордонслужби. Це на 1,6 млн або 5% більше перетинів кордону, аніж за відповідний період 2022 року.

Фахівців звертають увагу на те, що загалом 14 млн осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн — покинуло країну.

Окрім того, наголошується, що це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

Так, у 2022 різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складала 2,2 млн.

Якщо на початку року українці частіше виїжджали, аніж повертались, то вже з липня ця тенденція змінилась. Пік повернень у 2023 році припав на квітень — +114 тис. громадян та на серпень — +144 тис. громадян України.