За результатами нового обміну військовополоненими між Україною та РФ з російського полону вдалось повернути ще 100 українських військових.
Що відомо про повернення до України ще 100 захисників з російського полону
За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, серед тих, кого вдалось звільнити із російського полону, 49 військовослужбовців Нацгвардії, 25 бійців Держприкордонної служби, 26 військових ЗСУ, серед яких 11 представників територіальної оборони.
Що відомо про звільнених з полону українських військових
Також відомо, що з російського полону вдалося врятувати медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", та рідних братів Миколу та Романа.
Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому - 20.
Представники Штабу додали, що посередницьку участь у проведенні обміну взяли на себе Об'єднані Арабські Емірати.
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