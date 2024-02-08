За результатами нового обміну військовополоненими між Україною та РФ з російського полону вдалось повернути ще 100 українських військових.

Що відомо про повернення до України ще 100 захисників з російського полону

Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі - наші, усі знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо, - зазначив президент Володимир Зеленський. Поширити

За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, серед тих, кого вдалось звільнити із російського полону, 49 військовослужбовців Нацгвардії, 25 бійців Держприкордонної служби, 26 військових ЗСУ, серед яких 11 представників територіальної оборони.

Усі визволені - рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 - оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках, - зазначають у Коордштабі. Поширити

Що відомо про звільнених з полону українських військових

Також відомо, що з російського полону вдалося врятувати медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", та рідних братів Миколу та Романа.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому - 20.

З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць, - зазначають у Коордштабі. Поширити

Представники Штабу додали, що посередницьку участь у проведенні обміну взяли на себе Об'єднані Арабські Емірати.