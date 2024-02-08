По результатам нового обмена военнопленными между Украиной и РФ из российского плена удалось вернуть еще 100 украинских военных.

Что известно о возвращении в Украину еще 100 защитников из российского плена

Еще 100 украинцев дома в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя. Все – наши, все снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем, - отметил президент Владимир Зеленский. Поделиться

По информации представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными, среди тех, кого удалось освободить из российского плена, 49 военнослужащих Нацгвардии, 25 бойцов Госпогранслужбы, 26 военных ВСУ, среди которых 11 представителей территориальной обороны.

Все освобождены – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях, отмечают в Коордштабе. Поделиться

Что известно об освобожденных из плена украинских военных

Из российского плена удалось спасти медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстале", и родных братьев Николая и Романа.

По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 Защитников и Защитниц, отмечают в Коордштабе. Поделиться

Представители Штаба добавили, что посредническое участие в проведении обмена приняли Объединенные Арабские Эмираты.