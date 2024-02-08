По результатам нового обмена военнопленными между Украиной и РФ из российского плена удалось вернуть еще 100 украинских военных.
Что известно о возвращении в Украину еще 100 защитников из российского плена
По информации представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными, среди тех, кого удалось освободить из российского плена, 49 военнослужащих Нацгвардии, 25 бойцов Госпогранслужбы, 26 военных ВСУ, среди которых 11 представителей территориальной обороны.
Что известно об освобожденных из плена украинских военных
Из российского плена удалось спасти медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстале", и родных братьев Николая и Романа.
По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.
Представители Штаба добавили, что посредническое участие в проведении обмена приняли Объединенные Арабские Эмираты.
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