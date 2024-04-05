Виталий Козловский показал щемящие фото с новорожденным сыном

Украинский музыкант и военнослужащий ВСУ Виталий Козловский 25 февраля стал отцом. О рождении сына певец рассказал 4 апреля.
У Козловского родился первый ребенок
Своего сына супруги назвали Оскаром.
Об этом Виталий Козловский поделился в интервью Рамине Эсхакзай.
Мальчик родился в Киеве.
Он присутствовал на родах супруги, Юлии Бакуменко. Музыкант поделился, что этот опыт изменил его и не повлиял негативно на интимные отношения.
Юля настаивала. Я скажу, и это будет месседжем всем мужчинам, которые сомневаются или не хотят быть на родах. Я понял, что это очень важно. Сегодня я безмерно люблю ее, и очень благодарен за то, что ей пришлось пройти, и прошу простить, что был всегда холериком в наших отношениях, эгоистическим. Я горжусь своей женой, горжусь, что она этому миру подарила такого красивого, доброго и, надеюсь, талантливого мальчика. Очень важно мне было быть на этих родах и своими глазами увидеть этот процесс.
Он поделился, что после рождения сына почувствовал себя самым счастливым человеком.
Козловский впервые показал беременную жену
22 марта Виталий Козловский презентовал клип "Рубеж", в котором мелькнул кадр с его беременной женой. Чтобы миновать двусмысленность и намеки, певец официально подтвердил все новости и слухи.
На личной странице Виталий Козловский опубликовал новое фото с беременной любимой. В кадре он стоит сзади и вместе с женой обнимает округлый животик.
Лица избранницы музыканта на фото не видно - только ее светлые локоны. Женщина надела пудровое полупрозрачное платье с рюшами. На живот пара прицепила нашивку с фамилией "Козловский".
При надежде… Мой смысл. Стимул. Любовь, - подписал фото Виталий Козловский.
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