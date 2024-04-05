Виталий Козловский показал щемящие фото с новорожденным сыном

У Козловского родился первый ребенок

Своего сына супруги назвали Оскаром.

Об этом Виталий Козловский поделился в интервью Рамине Эсхакзай.

Сын появился в очень нужное время, — рассказал музыкант, ранее признававшийся, что долгое время жена не могла забеременеть. Поделиться

Мальчик родился в Киеве.

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Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Это наша заслуга. Я когда-то давно был в гостях в Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскаром. Я поющий человек я воспринимаю фонетикой. Насколько это слово красиво. Это имя означает "божественный", и мне это впало в душу, потому что я его раньше ассоциировал с наградой в Голливуде, а тут отметил, что это очень хорошее имя. Виталий Козловский Музыкант

Он присутствовал на родах супруги, Юлии Бакуменко. Музыкант поделился, что этот опыт изменил его и не повлиял негативно на интимные отношения.

Юля настаивала. Я скажу, и это будет месседжем всем мужчинам, которые сомневаются или не хотят быть на родах. Я понял, что это очень важно. Сегодня я безмерно люблю ее, и очень благодарен за то, что ей пришлось пройти, и прошу простить, что был всегда холериком в наших отношениях, эгоистическим. Я горжусь своей женой, горжусь, что она этому миру подарила такого красивого, доброго и, надеюсь, талантливого мальчика. Очень важно мне было быть на этих родах и своими глазами увидеть этот процесс.

Он поделился, что после рождения сына почувствовал себя самым счастливым человеком.

Я понял, что самый счастливый человек в мире, потому что имею возможность быть живым, здоровым и почувствовать новую жизнь. Это великое чудо, счастье. Я сейчас живу этим простыми вещами. Я раньше жил сценой — была главнее всех музыка. Теперь, если делать эту музыку, то только вдохновленную сынишкой. Поделиться

Козловский впервые показал беременную жену

22 марта Виталий Козловский презентовал клип "Рубеж", в котором мелькнул кадр с его беременной женой. Чтобы миновать двусмысленность и намеки, певец официально подтвердил все новости и слухи.

На личной странице Виталий Козловский опубликовал новое фото с беременной любимой. В кадре он стоит сзади и вместе с женой обнимает округлый животик.

Лица избранницы музыканта на фото не видно - только ее светлые локоны. Женщина надела пудровое полупрозрачное платье с рюшами. На живот пара прицепила нашивку с фамилией "Козловский".