Віталій Козловський показав щемкі фото з новонародженим сином
Категорія
Шоу-бізнес
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Віталій Козловський показав щемкі фото з новонародженим сином

Козловський
Джерело:  Еспресо

Український музикант і військовослужбовець ЗСУ Віталій Козловський 25 лютого став батьком. Про народження сина співак розказав 4 квітня.

У Козловського народилася перша дитина

Свого сина подружжя назвало Оскаром.

Про це Віталій Козловський розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай.

Син зʼявився в дуже потрібний час, — розповів музикант, який раніше зізнавався, що тривалий час дружина не могла завагітніти.

Хлопчик народився у Києві.

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Нещодавно Україна отримала "Оскар", і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Це наша нагорода. Я колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскаром. Я людина, яка співає, я сприймаю фонетикою. Наскільки це слово красиве. Це ім'я означає "божественний", і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голлівуді, а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я.

Віталій Козловський

Віталій Козловський

Музикант

Він був присутній на пологах дружини, Юлії Бакуменко. Музикант поділився, що цей досвід змінив його і не вплинув негативно на інтимні стосунки.

Юля наполягала. Я скажу, і це буде меседжем всім чоловікам, які вагаються чи не хочуть бути на пологах. Я зрозумів, що це дуже важливо. Сьогодні я безмірно кохаю її, і дуже вдячний за те, що їй довелося пройти, і прошу вибачити, що був завжди холериком у наших відносинах, десь егоїстичним. Я пишаюся своєю дружиною, пишаюся, що вона цьому світу подарувала такого красивого, доброго і, сподіваюся, талановитого хлопчика. Дуже важливо мені було бути на цих пологах і на власні очі побачити цей процес.

Він поділився, що після народження сина відчув себе найщасливішою людиною.

Я зрозумів, що найщасливіша людина у світі, тому що маю змогу бути живим, здоровим та відчути нове життя. Це велике чудо, щастя. Я зараз живу цим — простими речами. Я раніше жив сценою — була головніша за всіх музика. Тепер, якщо робити цю музику, то тільки натхненну синочком.

Козловський уперше показав вагітну дружину

22 березня Віталій Козловський презентував кліп "Рубіж", у якому промайнув кадр з його вагітною дружиною. Щоб оминути двозначності та натяків, співак офіційно підтвердив усі новини та чутки.

На особистій сторінці Віталій Козловський опублікував нове фото з вагітною коханою. У кадрі він стоїть позаду та разом з дружиною обіймає округлий животик.

Обличчя обраниці музиканта на фото не видно — тільки її світлі локони. Жінка одягнула пудрову напівпрозору сукню з рюшами. На живіт пара причепила нашивку з прізвищем "Козловський".

При надії… Мій сенс. Стимул. Любов, — підписав фото Віталій Козловський.

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