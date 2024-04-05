Віталій Козловський показав щемкі фото з новонародженим сином

Український музикант і військовослужбовець ЗСУ Віталій Козловський 25 лютого став батьком. Про народження сина співак розказав 4 квітня.
У Козловського народилася перша дитина
Свого сина подружжя назвало Оскаром.
Про це Віталій Козловський розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай.
Хлопчик народився у Києві.
Він був присутній на пологах дружини, Юлії Бакуменко. Музикант поділився, що цей досвід змінив його і не вплинув негативно на інтимні стосунки.
Юля наполягала. Я скажу, і це буде меседжем всім чоловікам, які вагаються чи не хочуть бути на пологах. Я зрозумів, що це дуже важливо. Сьогодні я безмірно кохаю її, і дуже вдячний за те, що їй довелося пройти, і прошу вибачити, що був завжди холериком у наших відносинах, десь егоїстичним. Я пишаюся своєю дружиною, пишаюся, що вона цьому світу подарувала такого красивого, доброго і, сподіваюся, талановитого хлопчика. Дуже важливо мені було бути на цих пологах і на власні очі побачити цей процес.
Він поділився, що після народження сина відчув себе найщасливішою людиною.
Козловський уперше показав вагітну дружину
22 березня Віталій Козловський презентував кліп "Рубіж", у якому промайнув кадр з його вагітною дружиною. Щоб оминути двозначності та натяків, співак офіційно підтвердив усі новини та чутки.
На особистій сторінці Віталій Козловський опублікував нове фото з вагітною коханою. У кадрі він стоїть позаду та разом з дружиною обіймає округлий животик.
Обличчя обраниці музиканта на фото не видно — тільки її світлі локони. Жінка одягнула пудрову напівпрозору сукню з рюшами. На живіт пара причепила нашивку з прізвищем "Козловський".
При надії… Мій сенс. Стимул. Любов, — підписав фото Віталій Козловський.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-