8 ноября официально стало известно, что Правительство Словацкой Республики не смогло одобрить четырнадцатый пакет военной помощи для Украины в размере 40,3 млн евро.

Братислава все-таки провалила голосование касательно Украины

Что важно понять, предложение по поставке помощи Киеву подготовило еще экс-правительство Минобороны Словакии.

Согласно последним данным, военная помощь должна была включать 4 млн единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восьми минометов и 1200 мин.

Вполне возможно, речь идет о пакете помощи, против оказания которого выступила президент Словакии Зузана Чапутова, поскольку соответствующее предложение появилось уже после парламентских выборов.

В ее команде утверждают, что лидер страны просто "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Нельзя также не упомянуть о том, что в течение всей российско-украинской войны официальная Братислава успела передать Киеву 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 миллион евро.

Что важно знать о новой пророссийской власти Словакии

Как уже упоминалось ранее, после назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально объявил, что не намерен продолжать поставки военной помощи Киеву.

Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без результата, - заявил он. Поделиться

Несмотря на это, по словам Фицио, он не собирается препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам – в том числе в Украине.