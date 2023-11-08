Власти Словакии заблокировали военную помощь Украине

8 ноября официально стало известно, что Правительство Словацкой Республики не смогло одобрить четырнадцатый пакет военной помощи для Украины в размере 40,3 млн евро.
Братислава все-таки провалила голосование касательно Украины
Что важно понять, предложение по поставке помощи Киеву подготовило еще экс-правительство Минобороны Словакии.
Согласно последним данным, военная помощь должна была включать 4 млн единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восьми минометов и 1200 мин.
Вполне возможно, речь идет о пакете помощи, против оказания которого выступила президент Словакии Зузана Чапутова, поскольку соответствующее предложение появилось уже после парламентских выборов.
В ее команде утверждают, что лидер страны просто "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".
Нельзя также не упомянуть о том, что в течение всей российско-украинской войны официальная Братислава успела передать Киеву 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 миллион евро.
Что важно знать о новой пророссийской власти Словакии
Как уже упоминалось ранее, после назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально объявил, что не намерен продолжать поставки военной помощи Киеву.
Несмотря на это, по словам Фицио, он не собирается препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам – в том числе в Украине.
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