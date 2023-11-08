Влада Словаччини заблокувала військову допомогу Україні

8 листопада офіційно стало відомо, що Уряд Словацької Республіки не зміг схвалити чотирнадцятий пакет військової допомоги для України у розмірі 40,3 млн євро.

Братислава все-таки провалила голосування щодо України

Що важливо зрозуміти, пропозиція щодо постачання допомоги Києва підготувало ще екскерівництво Міноборони Словаччини.

Згідно з останніми даними, військова допомога повинна була включати 4 млн одиниць набоїв калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони "Куб", восьми мінометів та 1200 мін.

Цілком можливо, мовиться про пакет допомоги, проти надання якого виступила президентка Словаччини Зузана Чапутова, оскільки відповідна пропозиція з'явилася вже після парламентських виборів.

У її команді стверджують, що лідерка країни просто "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Не можна також не згадати про те, що протягом усієї російсько-української війни офіційна Братислава встигла передати Києву 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 мільйон євро.

Що важливо знати про нову проросійську владу Словаччини

Як уже згадувалося раніше, після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо офіційно оголосив, що не збирається продовжувати постачання військової допомоги Києву.

Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату, - заявив він. Поширити

Попри це, за словами Фіціо, він не збирається перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні.