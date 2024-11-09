В индийском городе Вриндаван посетители местного храма потребляли конденсат из кондиционера, считая, что это целебная вода.
Главные тезисы
- Посетители индийского храма ошибочно пили жидкость от кондиционера, принимая ее за целебную воду, что подчеркивает важность проверки источника воды перед употреблением.
- Эксперты предупреждают о рисках размножения бактерий и грибков в конденсате кондиционера, что может привести к серьезным заболеваниям.
- Случай в индийском храме напоминает о необходимости сохранять здоровые стандарты и следовать рекомендациям специалистов, особенно в контексте веры и религиозных обрядов.
- Важно быть бдительными и объективными в оценке предлагаемых жидкостей, даже если они считаются священными, как заявлено в случае с
Что известно о курьезном инциденте в индийском храме
Отмечается, что в храм в городе Вриндаван выискивалась очередь с целью отведать целебную воду из скульптуры слона.
Позже выяснилось, что целебной водой оказался обычный конденсат из кондиционера.
В сети "завирусилось" видео с десятками человек в очереди в храм Шри Банке Бихари.
По словам верующих, они пили жидкость "Чаран Амрит", которая считается священной водой в стоп Кришны.
Руководство храма в этой связи даже пыталось объяснить людям, что эту жидкость потреблять не стоит.
Конденсат кондиционера, на первый взгляд, может показаться безвредным для здоровья человека, но эксперты предупреждают, что в жидкости размножаются всевозможные бактерии и грибки, которые могут вызвать серьезные заболевания.
Что известно об обнаружении иконы Сталина в одном из храмов в Грузии
В храме святой Троицы в Тбилиси была обнаружена икона кровавого советского диктатора Иосифа Сталина. Икону церкви подарили руководители пророссийской политической силы "Альянс патриотов Грузии".
В главном соборе Тбилиси — храме Святой Троицы ("Самеба") — нашли икону, где вместе с русской святой Матроной Московской изображен советский диктатор Иосиф Сталин.
Речь идет об иконе святой Матроны Московской, которая причислена к лику святых решением Русской православной церкви в 2004 году.
Сталин изображен в пальто, прорисованные его прическа и усы. То есть узнать его на картинке очень легко.
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