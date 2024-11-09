В индийском городе Вриндаван посетители местного храма потребляли конденсат из кондиционера, считая, что это целебная вода.

Что известно о курьезном инциденте в индийском храме

Отмечается, что в храм в городе Вриндаван выискивалась очередь с целью отведать целебную воду из скульптуры слона.

Позже выяснилось, что целебной водой оказался обычный конденсат из кондиционера.

В сети "завирусилось" видео с десятками человек в очереди в храм Шри Банке Бихари.

По словам верующих, они пили жидкость "Чаран Амрит", которая считается священной водой в стоп Кришны.

Руководство храма в этой связи даже пыталось объяснить людям, что эту жидкость потреблять не стоит.

Мы уважаем веру людей в Бога, но очень важно им говорить правду. Вода, которую вы пьете как "Чаран Амрит", действительно течет из-под крана. Там нет таких обязательных ингредиентов, как тулси и лепестки роз, — отмечает один из представителей администрации храма Динеш Госвами. Поделиться

Конденсат кондиционера, на первый взгляд, может показаться безвредным для здоровья человека, но эксперты предупреждают, что в жидкости размножаются всевозможные бактерии и грибки, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Что известно об обнаружении иконы Сталина в одном из храмов в Грузии

В храме святой Троицы в Тбилиси была обнаружена икона кровавого советского диктатора Иосифа Сталина. Икону церкви подарили руководители пророссийской политической силы "Альянс патриотов Грузии".

В главном соборе Тбилиси — храме Святой Троицы ("Самеба") — нашли икону, где вместе с русской святой Матроной Московской изображен советский диктатор Иосиф Сталин.

Речь идет об иконе святой Матроны Московской, которая причислена к лику святых решением Русской православной церкви в 2004 году.

Сталин изображен в пальто, прорисованные его прическа и усы. То есть узнать его на картинке очень легко.