Вместо целебной воды. В индийском храме люди потребляли жидкость от кондиционера
Категория
Мир
Дата публикации

Вместо целебной воды. В индийском храме люди потребляли жидкость от кондиционера

храм Шри Банке Бихари
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Источник:  online.ua

В индийском городе Вриндаван посетители местного храма потребляли конденсат из кондиционера, считая, что это целебная вода.

Главные тезисы

  • Посетители индийского храма ошибочно пили жидкость от кондиционера, принимая ее за целебную воду, что подчеркивает важность проверки источника воды перед употреблением.
  • Эксперты предупреждают о рисках размножения бактерий и грибков в конденсате кондиционера, что может привести к серьезным заболеваниям.
  • Случай в индийском храме напоминает о необходимости сохранять здоровые стандарты и следовать рекомендациям специалистов, особенно в контексте веры и религиозных обрядов.
  • Важно быть бдительными и объективными в оценке предлагаемых жидкостей, даже если они считаются священными, как заявлено в случае с

Что известно о курьезном инциденте в индийском храме

Отмечается, что в храм в городе Вриндаван выискивалась очередь с целью отведать целебную воду из скульптуры слона.

Позже выяснилось, что целебной водой оказался обычный конденсат из кондиционера.

В сети "завирусилось" видео с десятками человек в очереди в храм Шри Банке Бихари.

По словам верующих, они пили жидкость "Чаран Амрит", которая считается священной водой в стоп Кришны.

Руководство храма в этой связи даже пыталось объяснить людям, что эту жидкость потреблять не стоит.

Мы уважаем веру людей в Бога, но очень важно им говорить правду. Вода, которую вы пьете как "Чаран Амрит", действительно течет из-под крана. Там нет таких обязательных ингредиентов, как тулси и лепестки роз, — отмечает один из представителей администрации храма Динеш Госвами.

Конденсат кондиционера, на первый взгляд, может показаться безвредным для здоровья человека, но эксперты предупреждают, что в жидкости размножаются всевозможные бактерии и грибки, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Что известно об обнаружении иконы Сталина в одном из храмов в Грузии

В храме святой Троицы в Тбилиси была обнаружена икона кровавого советского диктатора Иосифа Сталина. Икону церкви подарили руководители пророссийской политической силы "Альянс патриотов Грузии". 

В главном соборе Тбилиси — храме Святой Троицы ("Самеба") — нашли икону, где вместе с русской святой Матроной Московской изображен советский диктатор Иосиф Сталин.

Речь идет об иконе святой Матроны Московской, которая причислена к лику святых решением Русской православной церкви в 2004 году.

Сталин изображен в пальто, прорисованные его прическа и усы. То есть узнать его на картинке очень легко.

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