Замість цілющої води. В індійському храмі люди споживали рідину від кондиціонера

В індійському місті Вріндаван відвідувачі місцевого храму споживали конденсат з кондиціонера, вважаючи, що це цілюща вода.

Що відомо про курйозний інцидент в індійському храмі

Зазначається, що до храму у місті Вріндаван вишукувалась черга із метою скуштувати цілющої води зі скульптури слона.

Пізніше з’ясувалось, що цілющою водою виявився звичайний конденсат з кондиціонера.

У мережі “завірусилось” відео з десятками людей у черзі до храму Шрі Банке Біхарі.

За словами вірян, вони пили рідину "Чаран Амріт", яка вважається священною водою у стіп Крішни.

Керівництво храму у зв’язку з цим навіть намагалось пояснити людям, що цю рідину споживати не варто.

Ми поважаємо віру людей у Бога, але дуже важливо казати їм правду. Вода, яку ви п'єте як "Чаран Амріт", насправді тече з-під крана. Там немає таких обов'язкових інгредієнтів, як тулсі та пелюстки троянд, — зазначає один з представників адміністрації храму Дінеш Ґосвамі. Поширити

Конденсат кондиціонера, на перший погляд, може здатися нешкідливим для здоров'я людини, але експерти попереджають, що у рідині розмножуються всілякі бактерії та грибки, які можуть спричинити серйозні захворювання.

Що відомо про виявлення ікони Сталіна в одному з храмі у Грузії

У храмі святої Трійці у Тбілісі було виявлено ікону кривавого радянського диктатора Іосифа Сталіна. Ікону церкві подарували керівники проросійської політичної сили "Альянс патріотів Грузії".

У головному соборі Тбілісі — храмі Святої Трійці ("Самеба") — знайшли ікону, де разом із російською святою Матроною Московською зображено радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Йдеться про ікону святої Матрони Московської, яка зарахована до лику святих рішенням Російської православної церкви у 2004 році.

Сталін зображений у пальто, промальовані його зачіска і вуса. Тобто впізнати його на зображенні дуже легко.