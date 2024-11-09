Замість цілющої води. В індійському храмі люди споживали рідину від кондиціонера
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Замість цілющої води. В індійському храмі люди споживали рідину від кондиціонера

Храм Шрі Банке Біхарі
Джерело:  online.ua

В індійському місті Вріндаван відвідувачі місцевого храму споживали конденсат з кондиціонера, вважаючи, що це цілюща вода. 

Головні тези:

  • Відвідувачі індійського храму споживали конденсат з кондиціонера, вважаючи його за цілющу воду.
  • Хоча на перший погляд конденсат кондиціонера може здатися безпечним, експерти попереджають про ризики від розмноження бактерій та грибків у такій рідині.
  • Керівництво храму намагалося пояснити відвідувачам, що рідина, яку вони пили, насправді є конденсатом з кондиціонера і її краще не споживати.
  • Цей випадок є прикладом того, як важливо дотримуватися здорових стандартів і перевіряти джерело води перед її споживанням.
  • Для віри в Бога важливо також зберігати розум та слідувати рекомендаціям фахівців, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Що відомо про курйозний інцидент в індійському храмі

Зазначається, що до храму у місті Вріндаван вишукувалась черга із метою скуштувати цілющої води зі скульптури слона.

Пізніше з’ясувалось, що цілющою водою виявився звичайний конденсат з кондиціонера.

У мережі “завірусилось” відео з десятками людей у черзі до храму Шрі Банке Біхарі.

За словами вірян, вони пили рідину "Чаран Амріт", яка вважається священною водою у стіп Крішни.

Керівництво храму у зв’язку з цим навіть намагалось пояснити людям, що цю рідину споживати не варто.

Ми поважаємо віру людей у Бога, але дуже важливо казати їм правду. Вода, яку ви п'єте як "Чаран Амріт", насправді тече з-під крана. Там немає таких обов'язкових інгредієнтів, як тулсі та пелюстки троянд, — зазначає один з представників адміністрації храму Дінеш Ґосвамі.

Конденсат кондиціонера, на перший погляд, може здатися нешкідливим для здоров'я людини, але експерти попереджають, що у рідині розмножуються всілякі бактерії та грибки, які можуть спричинити серйозні захворювання.

Що відомо про виявлення ікони Сталіна в одному з храмі у Грузії

У храмі святої Трійці у Тбілісі було виявлено ікону кривавого радянського диктатора Іосифа Сталіна. Ікону церкві подарували керівники проросійської політичної сили "Альянс патріотів Грузії". 

У головному соборі Тбілісі — храмі Святої Трійці ("Самеба") — знайшли ікону, де разом із російською святою Матроною Московською зображено радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Йдеться про ікону святої Матрони Московської, яка зарахована до лику святих рішенням Російської православної церкви у 2004 році.

Сталін зображений у пальто, промальовані його зачіска і вуса. Тобто впізнати його на зображенні дуже легко.

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