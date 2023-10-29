Во Флориде неизвестный устроил стрельбу во время Хэллоуина. Есть погибшие и раненые

Во время празднования Гэлловина неизвестный открыл огонь. По меньшей мере, два человека погибли в результате огнестрельных ранений.

Стрельба во Флориде: что известно

Как рассказал начальник департамента полиции Тампа Ли Беркоу, утром, когда открывались бары, между двумя группами людей вспыхнула потасовка.

Тогда же сотни людей находились вблизи места событий, когда началась стрельба.

🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: Al menos 18 personas resultan heridas y 2 muertas después de un tiroteo masivo durante una celebración de Halloween en Ybor City, Tampa, Florida. pic.twitter.com/arilfpr8s3 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 29, 2023

Один из подозреваемых в стрельбе уже сдался полиции. В то же время правоохранители считаются, что стрелков было по меньшей мере двое.

Случаи массовых стрельб в США

В ночь на 26 октября 40-летний мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн, США, в результате которой погибли по меньшей мере 22 человека. В частности, ранения получили от 50 до 60 человек.

Полицейский департамент Льюистона заявил, что подозреваемого зовут Роберт Кард, ему 40 лет.

В базе данных для сотрудников правоохранительных органов говорится, что Кард был инструктором по огнестрельному оружию, когда-то служил в армии США.

Недавно Кард сообщил о проблемах с психическим здоровьем, включая голоса в уме. Кроме того, он недавно угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мэйн.

В базе данных также сказано, что этим летом Кард находился в психбольнице в течение двух недель, а затем был уволен.

Также в апреле текущего года в городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала.

Жертвам стрельбы было от 15 до 19 лет. Событие произошло в средней школе Джаспера, в зале церковного собрания.