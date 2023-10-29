У Флориді невідомий влаштував стрілянину під час Гелловіну. Є загиблі та поранені

Під час святкування Гелловіну невідомий відкрив вогонь. Щонайменше двоє людей загинули внаслідок вогнепальних поранень.

Стрілянина у Флориді: що відомо

Як розповів начальник департаменту поліції Тампа Лі Беркоу, вранці, коли відчинялись бари, між двома групами людей спалахнула бійка.

Тоді ж сотні людей перебували поблизу місця подій, коли почалась стрілянина.

🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: Al menos 18 personas resultan heridas y 2 muertas después de un tiroteo masivo durante una celebración de Halloween en Ybor City, Tampa, Florida. pic.twitter.com/arilfpr8s3 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 29, 2023

Один з підозрюваних у стрілянині вже здався поліції. Водночас правоохоронці вважаються, що стрільців було щонайменше двоє.

Випадки масових стрілянин у США

В ніч на 26 жовтня 40-річний чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, внаслідок якої загинули щонайменше 22 особи. Зокрема поранення отримали від 50 до 60 людей.

Поліцейський департамент Льюїстона заявив, що підозрюваного звати Роберт Кард, йому 40 років.

У базі даних для співробітників правоохоронних органів говориться, що Кард був інструктором із вогнепальної зброї, колись служив в армії США.

Нещодавно Кард повідомив про проблеми з психічним здоров’ям, включаючи голоси в голові. Крім цього, він нещодавно погрожував розстріляти базу Національної гвардії в Сако, штат Мейн.

У базі даних також сказано, що цього літа Кард перебував у психіатричній лікарні протягом двох тижнів, а потім був звільнений.

Також в квітні поточного року в місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу.

Жертвам стрілянини було від 15 до 19 років. Подія сталася у середній школі Джаспера, у залі церковних зборів.