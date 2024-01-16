Войска РФ активизировали атаки с бронетехникой на одном из направлений — Тарновский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что на таврическом направлении российские оккупационные войска увеличили количество атак с использованием бронетехники.

Войска РФ активизировали атаки с бронетехникой в одном из направлений

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов, — рассказал Тарнавский. Поделиться

В сутки армия РФ на таврическом направлении потеряла 386 военных и 67 единиц военной техники. Украинские защитники уничтожили восемь танков, 14 артсистем, семь ББМ, 27 БпЛА, пять автомобилей, средство ПВО, четыре единицы специальной техники и два склада боеприпасов.

Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

По информации представителей прессслужбы ОСУВ "Таврия", в течение суток украинские военные в этом направлении 42 раза вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.

Были отражены 11 вражеских атак в районах Авдеевки, Новобахмутовки, еще 13 безуспешных атак враг пытался провести вблизи Первомайского и Невельского.

В районе Марьинки украинскими военными отражены 15 атак российских окупантов вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

В районе Шахтерска отражена вражеская атака вблизи Старомайорского.

В Запорожской области отражены 2 вражеских атака западнее Вербового.