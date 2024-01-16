Війська РФ активізували атаки з бронетехнікою на одному з напрямків — Тарнавський
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ активізували атаки з бронетехнікою на одному з напрямків — Тарнавський

Олександр Тарнавський
війна
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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що на таврійському напрямку російські окупаційні війська  збільшили кількість атак із використанням бронетехніки.

Війська РФ активізували атаки з бронетехнікою на одному з напрямків

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів, — розповів Тарнавський.

За добу армія РФ на таврійському напрямку втратила  386 військових та 67 одиниць військової техніки. Українські захисники знищили вісім танків, 14 артсистем, сім ББМ, 27 БпЛА, п'ять автомобілів, засіб ППО, чотири одиниці спеціальної техніки та два склади боєприпасів.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За інформацією представників пресслужби ОСУВ “Таврія”, протягом доби українські військові на цьому напрямку 42 рази вступали у бій із підрозділами російських окупантів.

Було відбито 11 ворожих атак в районах Авдіївки, Новобахмутівки, ще 13 безуспішних атак ворог намагався провести поблизу Первомайського та Невельського.

В районі Мар’їнки українськими військовими відбито 15 атак російських окупантів поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

В районі Шахтарска відбито ворожу атаку поблизу Старомайорського.

У Запорізькій області відбито 2 ворожі атаки західніше Вербового.

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