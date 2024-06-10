Volvo отзывает более 70 тыс электромобилей новой флагманской модели. Что произошло

Компания Volvo Car AB отзывает около 72 тыс единиц своей новой флагманской модели – полностью электрического электромобиля EX30 – из-за проблемы с программным обеспечением.
Главные тезисы
- Более 70 тыс новых электромобилей Volvo модели EX30 отзывают из-за проблем с программным обеспечением, требуется обновление ПО.
- Ошибка в центральном экране может вызвать переход спидометра в тестовый режим.
- Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию, опровергая слухи о таможенных тарифах на китайский транспорт.
- Планируемый перенос производства моделей EX30 и EX90 может затронуть и автомобили для Великобритании.
- Евросоюз рассматривает введение временных тарифов на китайские электромобили, что может повлиять на производство и экспорт.
Volvo отзывает более 70 тыс новых электрокаров
После новости об ошибке в работе центрального экрана автомобиля, приводящей к переходу спидометра в тестовый режим при запуске двигателя, акции автопроизводителя упали на 3,5% в начале торгов в Стокгольме.
Об этом сообщает Bloomberg.
Однако, согласно заявлению, сделанному Volvo в понедельник, для устранения ошибки необходимо обновить программное обеспечение.
По словам представителя компании, отзыв не касается никакой другой модели Volvo.
Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию
Компания Volvo Car AB объявила о переносе производства электромобилей из Китая в Бельгию, опровергнув слухи, что причиной этого стало введение Евросоюзом таможенных тарифов на китайские электрические транспортные средства.
Сначала сообщалось, что компания переносит производство в Бельгию в ответ на намерения Евросоюза.
Однако впоследствии Volvo опровергла эти слухи, заявив, что планируемый перенос производства EX30 и EX90 из Китая в Бельгию не является попыткой избежать потенциальных тарифов, которые, как ожидается, будут введены Европейским Союзом на электромобили китайского производства.
Евросоюз сообщит производителям электромобилей в Китае уже на следующей неделе, будет ли он вводить временные тарифы с 4 июля, которые повысят импортные пошлины выше нынешнего уровня в 10%.
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