Volvo отзывает более 70 тыс электромобилей новой флагманской модели. Что произошло

Компания Volvo Car AB отзывает около 72 тыс единиц своей новой флагманской модели – полностью электрического электромобиля EX30 – из-за проблемы с программным обеспечением.

Volvo отзывает более 70 тыс новых электрокаров

После новости об ошибке в работе центрального экрана автомобиля, приводящей к переходу спидометра в тестовый режим при запуске двигателя, акции автопроизводителя упали на 3,5% в начале торгов в Стокгольме.

Об этом сообщает Bloomberg.

Однако, согласно заявлению, сделанному Volvo в понедельник, для устранения ошибки необходимо обновить программное обеспечение.

По словам представителя компании, отзыв не касается никакой другой модели Volvo.

Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию

Компания Volvo Car AB объявила о переносе производства электромобилей из Китая в Бельгию, опровергнув слухи, что причиной этого стало введение Евросоюзом таможенных тарифов на китайские электрические транспортные средства.

Помимо переноса производства моделей Volvo EX30 и EX90 в Бельгию, автопроизводитель также может перенести сборку некоторых моделей Volvo, предназначенных для Великобритании. Поделиться

Сначала сообщалось, что компания переносит производство в Бельгию в ответ на намерения Евросоюза.

Однако впоследствии Volvo опровергла эти слухи, заявив, что планируемый перенос производства EX30 и EX90 из Китая в Бельгию не является попыткой избежать потенциальных тарифов, которые, как ожидается, будут введены Европейским Союзом на электромобили китайского производства.

Евросоюз сообщит производителям электромобилей в Китае уже на следующей неделе, будет ли он вводить временные тарифы с 4 июля, которые повысят импортные пошлины выше нынешнего уровня в 10%.