Volvo відкликає понад 70 тис електромобілів нової флагманської моделі. Що сталося
Категорія
Технології
Дата публікації

Volvo відкликає понад 70 тис електромобілів нової флагманської моделі. Що сталося

Вольво
Джерело:  Bloomberg

Компанія Volvo Car AB відкликає близько 72 тисяч одиниць своєї нової флагманської моделі — повністю електричного електромобіля EX30 — через проблему з програмним забезпеченням.

Головні тези:

  • 77 тисяч нових електромобілів Volvo моделі EX30 відкликають через проблему з програмним забезпеченням.
  • Помилка центрального екрана призводить до переходу спідометра в тестовий режим, виконання оновлення ПЗ є обов'язковим для усунення проблеми.
  • Крім того, Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії, спростовуючи чутки щодо митних тарифів ЄС на китайський транспорт.
  • Перенесення виробництва моделей EX30 і EX90 може також стосуватися деяких моделей для Великої Британії.
  • Євросоюз розгляне введення тимчасових тарифів на китайські електромобілі, що може призвести до змін у виробництві та експорті цих автомобілів.

Volvo відкликає понад 70 тис нових електрокарів

Після новини про помилку в роботі центрального екрана автомобіля, яка призводить до переходу спідометра в тестовий режим під час запуску двигуна, акції автовиробника впали на 3,5% на початку торгів у Стокгольмі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Однак, згідно із заявою, зробленою Volvo в понеділок, для усунення помилки необхідно оновити програмне забезпечення.

За словами представника компанії, відкликання не стосується жодної іншої моделі Volvo.

Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії

Компанія Volvo Car AB оголосила про перенесення виробництва електромобілів з Китаю до Бельгії, спростувавши чутки, що причиною цього стало запровадження Євросоюзом митних тарифів на китайські електричні транспортні засоби

Крім перенесення виробництва моделей Volvo EX30 і EX90 до Бельгії, автовиробник також може перенести складання деяких моделей Volvo, призначених для Великої Британії.

Спершу повідомлялось, що компанія переносить виробництво до Бельгії у відповідь на наміри Євросоюзу.

Однак згодом Volvo спростувала ці чутки, заявивши, що заплановане перенесення виробництва EX30 і EX90 з Китаю до Бельгії не є спробою уникнути потенційних тарифів, які, як очікується, будуть введені Європейським Союзом на електромобілі китайського виробництва.

Євросоюз повідомить виробникам електромобілів в Китаї вже наступного тижня, чи буде він вводити тимчасові тарифи з 4 липня, які підвищать імпортні мита вище нинішнього рівня в 10%.

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