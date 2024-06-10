Volvo відкликає понад 70 тис електромобілів нової флагманської моделі. Що сталося

Компанія Volvo Car AB відкликає близько 72 тисяч одиниць своєї нової флагманської моделі — повністю електричного електромобіля EX30 — через проблему з програмним забезпеченням.
Головні тези:
- 77 тисяч нових електромобілів Volvo моделі EX30 відкликають через проблему з програмним забезпеченням.
- Помилка центрального екрана призводить до переходу спідометра в тестовий режим, виконання оновлення ПЗ є обов'язковим для усунення проблеми.
- Крім того, Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії, спростовуючи чутки щодо митних тарифів ЄС на китайський транспорт.
- Перенесення виробництва моделей EX30 і EX90 може також стосуватися деяких моделей для Великої Британії.
- Євросоюз розгляне введення тимчасових тарифів на китайські електромобілі, що може призвести до змін у виробництві та експорті цих автомобілів.
Volvo відкликає понад 70 тис нових електрокарів
Після новини про помилку в роботі центрального екрана автомобіля, яка призводить до переходу спідометра в тестовий режим під час запуску двигуна, акції автовиробника впали на 3,5% на початку торгів у Стокгольмі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Однак, згідно із заявою, зробленою Volvo в понеділок, для усунення помилки необхідно оновити програмне забезпечення.
За словами представника компанії, відкликання не стосується жодної іншої моделі Volvo.
Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії
Компанія Volvo Car AB оголосила про перенесення виробництва електромобілів з Китаю до Бельгії, спростувавши чутки, що причиною цього стало запровадження Євросоюзом митних тарифів на китайські електричні транспортні засоби
Спершу повідомлялось, що компанія переносить виробництво до Бельгії у відповідь на наміри Євросоюзу.
Однак згодом Volvo спростувала ці чутки, заявивши, що заплановане перенесення виробництва EX30 і EX90 з Китаю до Бельгії не є спробою уникнути потенційних тарифів, які, як очікується, будуть введені Європейським Союзом на електромобілі китайського виробництва.
Євросоюз повідомить виробникам електромобілів в Китаї вже наступного тижня, чи буде він вводити тимчасові тарифи з 4 липня, які підвищать імпортні мита вище нинішнього рівня в 10%.
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