Возвращение Лары Крофт — кто сыграет культовую героиню в новом сериале
Категория
Культура
Дата публикации

Возвращение Лары Крофт — кто сыграет культовую героиню в новом сериале

Крофт
Читати українською
Источник:  The Hollywood Reporter

Стриминговый сервис Amazon официально подтвердил, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер сыграет Лару Крофт в новом сериале по мотивам Tomb Raider.

Главные тезисы

  • Актриса Софи Тернер сыграет Лару Крофт в новом сериале по мотивам Tomb Raider на Amazon Prime Video.
  • Режиссером проекта станет Джонатан Ван Таллекен, а в съемках примут участие Чад Годж и Фиби Уоллер-Бридж.

Софи Тернер станет новой Ларой Крофт

Английская актриса, сценаристка и телевизионная продюсер Фиби Уоллер-Бридж, давно признававшаяся в любви к игровой франшизе, начала разработку Tomb Raider в начале 2023 года.

В мае 2024 года Prime Video заказал полноценный сериал. Производством занимаются Crystal Dynamics (разработчики игры), Story Kitchen и Amazon MGM Studios.

Я невероятно рада объявить, что неповторимая Софи Тернер станет нашей Ларой, а вместе с ней собрана потрясающая команда. Не так часто выпадает шанс создавать сериал такого масштаба о персонаже, с которым ты выросла. Все, кто участвует в проекте, по-настоящему восхищены Ларой и обладают ее же дерзостью, смелостью и чувством юмора. Готовьте артефакты — Крофт возвращается.

Софи Тернер

Сообщается, что к проекту также присоединился Чад Годж как соошоураннер вместе с Уоллер-Бридж.

Начало съемок назначено на 19 января 2026 года. Режиссером и исполнительным продюсером выступит Джонатан Ван Таллекен.

Стоит отметить, что Тернер еще в конце прошлого года стала главным претендентом на культовую роль, обойдя в шорт-листе таких актрис, как Маккензи Дэвис, Эмма Маки и Люси Бойнтон.

Для меня огромная честь сыграть Лару Крофт. Она — культовый персонаж, который так много значит для миллионов людей, и я отдаю этой роли все, что у меня есть… Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы готовим.

