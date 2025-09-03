Возвращение Лары Крофт — кто сыграет культовую героиню в новом сериале

Стриминговый сервис Amazon официально подтвердил, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер сыграет Лару Крофт в новом сериале по мотивам Tomb Raider.
Главные тезисы
- Актриса Софи Тернер сыграет Лару Крофт в новом сериале по мотивам Tomb Raider на Amazon Prime Video.
- Режиссером проекта станет Джонатан Ван Таллекен, а в съемках примут участие Чад Годж и Фиби Уоллер-Бридж.
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт
Английская актриса, сценаристка и телевизионная продюсер Фиби Уоллер-Бридж, давно признававшаяся в любви к игровой франшизе, начала разработку Tomb Raider в начале 2023 года.
В мае 2024 года Prime Video заказал полноценный сериал. Производством занимаются Crystal Dynamics (разработчики игры), Story Kitchen и Amazon MGM Studios.
Сообщается, что к проекту также присоединился Чад Годж как соошоураннер вместе с Уоллер-Бридж.
Начало съемок назначено на 19 января 2026 года. Режиссером и исполнительным продюсером выступит Джонатан Ван Таллекен.
Стоит отметить, что Тернер еще в конце прошлого года стала главным претендентом на культовую роль, обойдя в шорт-листе таких актрис, как Маккензи Дэвис, Эмма Маки и Люси Бойнтон.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-