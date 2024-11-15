Известная по роли в сериале "Игра престолов" британская актриса Софи Тернер, скорее всего, перевоплотится в Лару Крофт в новом сериале от Amazon "Расхитительница гробниц".
Главные тезисы
- Софи Тернер ведет переговоры о роли Лары Крофт в новом сериале Amazon "Расхитительница гробниц"
- Среди претендентов на роль также названа актриса Люси Бойнтон из фильма "Богемная рапсодия"
- Режиссером проекта станет лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" Фиби Уоллер-Бридж
- Производство сериала "Расхитительница гробниц" запланировано на начало 2025 года
- Персонаж Лары Крофт, популярный благодаря видеоиграм, ранее воплотили на экране Анджелина Джоли и Алисия Викандер
Что известно об участии Софи Тернер в сериале о Ларе Крофте
По информации журналистов издания, сейчас Тернер, которую больше всего знают за роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", ведет переговоры по съемкам в новом сериале Amazon "Расхитительница гробниц".
Подчеркивается, что Тернер, скорее всего, получит эту роль даже при том, что соглашение пока окончательно не заключено.
Среди других претендентов на эту роль Люси Бойнтон — звезда фильма "Богемная рапсодия".
Софи Тернер после завершения сериала "Игра престолов" успела сняться в картинах "Лестница" и "Люди Икс".
Отмечается, что режиссером нового сериала должен выступить Фиби Уоллер-Бридж.
Актриса, сценарист и режиссер наиболее известна по сериалу "Плохань". Фиби была награждена премией "Эмми" и "Золотым глобусом".
Пока подробности сюжета и актерский состав "Расхитительницы гробниц" от Amazon держат в секрете. Но, по данным издания, авторы объявили, что производство нового проекта должно начаться в начале 2025 года.
Кто такая Лара Крофт
Этот персонаж был экранизирован по мотивам видеоигр, которые приобрели безумную популярность, начиная с 1996 года.
Лара Крофт — харизматичный археолог, исследующий потерянные города и разгадывающий таинственные загадки древности. Наиболее узнаваем этот образ на экране воплотила актриса Анджелина Джоли, в двух фильмах 2001 и 2003 годов.
В 2018 году роль молодой исследовательницы перешла в Алисию Викандер. В анимационном сериале Netflix "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофте" героиню озвучила Гейли Атвелл.
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