Известная по роли в сериале "Игра престолов" британская актриса Софи Тернер, скорее всего, перевоплотится в Лару Крофт в новом сериале от Amazon "Расхитительница гробниц".

Что известно об участии Софи Тернер в сериале о Ларе Крофте

По информации журналистов издания, сейчас Тернер, которую больше всего знают за роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", ведет переговоры по съемкам в новом сериале Amazon "Расхитительница гробниц".

Подчеркивается, что Тернер, скорее всего, получит эту роль даже при том, что соглашение пока окончательно не заключено.

Софи Тернер

Среди других претендентов на эту роль Люси Бойнтон — звезда фильма "Богемная рапсодия".

Софи Тернер после завершения сериала "Игра престолов" успела сняться в картинах "Лестница" и "Люди Икс".

Отмечается, что режиссером нового сериала должен выступить Фиби Уоллер-Бридж.

Актриса, сценарист и режиссер наиболее известна по сериалу "Плохань". Фиби была награждена премией "Эмми" и "Золотым глобусом".

Пока подробности сюжета и актерский состав "Расхитительницы гробниц" от Amazon держат в секрете. Но, по данным издания, авторы объявили, что производство нового проекта должно начаться в начале 2025 года.

Кто такая Лара Крофт

Этот персонаж был экранизирован по мотивам видеоигр, которые приобрели безумную популярность, начиная с 1996 года.

Лара Крофт — харизматичный археолог, исследующий потерянные города и разгадывающий таинственные загадки древности. Наиболее узнаваем этот образ на экране воплотила актриса Анджелина Джоли, в двух фильмах 2001 и 2003 годов.

В 2018 году роль молодой исследовательницы перешла в Алисию Викандер. В анимационном сериале Netflix "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофте" героиню озвучила Гейли Атвелл.