Звездная актриса станет исполнительницей роли новой Лары Крофт
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Шоу-бизнес
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Звездная актриса станет исполнительницей роли новой Лары Крофт

Софи Тернер
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Источник:  Variety

Известная по роли в сериале "Игра престолов" британская актриса Софи Тернер, скорее всего, перевоплотится в Лару Крофт в новом сериале от Amazon "Расхитительница гробниц".

Главные тезисы

  • Софи Тернер ведет переговоры о роли Лары Крофт в новом сериале Amazon "Расхитительница гробниц"
  • Среди претендентов на роль также названа актриса Люси Бойнтон из фильма "Богемная рапсодия"
  • Режиссером проекта станет лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" Фиби Уоллер-Бридж
  • Производство сериала "Расхитительница гробниц" запланировано на начало 2025 года
  • Персонаж Лары Крофт, популярный благодаря видеоиграм, ранее воплотили на экране Анджелина Джоли и Алисия Викандер

Что известно об участии Софи Тернер в сериале о Ларе Крофте

По информации журналистов издания, сейчас Тернер, которую больше всего знают за роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", ведет переговоры по съемкам в новом сериале Amazon "Расхитительница гробниц".

Подчеркивается, что Тернер, скорее всего, получит эту роль даже при том, что соглашение пока окончательно не заключено.

Актриса Софи Тернер может сыграть Лару Крофт в новом сериале Amazon
Софи Тернер

Среди других претендентов на эту роль Люси Бойнтон — звезда фильма "Богемная рапсодия".

Софи Тернер после завершения сериала "Игра престолов" успела сняться в картинах "Лестница" и "Люди Икс".

Отмечается, что режиссером нового сериала должен выступить Фиби Уоллер-Бридж.

Актриса, сценарист и режиссер наиболее известна по сериалу "Плохань". Фиби была награждена премией "Эмми" и "Золотым глобусом".

Пока подробности сюжета и актерский состав "Расхитительницы гробниц" от Amazon держат в секрете. Но, по данным издания, авторы объявили, что производство нового проекта должно начаться в начале 2025 года.

Кто такая Лара Крофт

Этот персонаж был экранизирован по мотивам видеоигр, которые приобрели безумную популярность, начиная с 1996 года.

Лара Крофт — харизматичный археолог, исследующий потерянные города и разгадывающий таинственные загадки древности. Наиболее узнаваем этот образ на экране воплотила актриса Анджелина Джоли, в двух фильмах 2001 и 2003 годов.

В 2018 году роль молодой исследовательницы перешла в Алисию Викандер. В анимационном сериале Netflix "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофте" героиню озвучила Гейли Атвелл.

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