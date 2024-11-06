Актриса Марго Робби впервые после родов показалась с новорожденным первенцем — фото
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Актриса Марго Робби впервые после родов показалась с новорожденным первенцем — фото

Актриса Марго Робби впервые после родов показалась с новорожденным первенцем — фото
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Источник:  Daily Mail

Популярная австралийская актриса, снимавшаяся в фильмах "Барби", "Отряд самоубийц" Марго Робби впервые после родов вышла в свет. Артистка показалась вместе с новорожденным малышом.

Главные тезисы

  • Марго Робби впервые после родов показала новорожденного сына во время прогулки в Лос-Анджелесе.
  • Актриса вместе со своим мужем Томом Акерли и маленьким сыном наслаждалась временем на Венис-Бич.
  • Марго Робби и Том Акерли познакомились на съемках фильма в 2013 году, быстро нашли общий язык и женились в 2016 году.
  • Звезды являются сопродюсерами нескольких фильмов благодаря своей продюсерской компании LuckyCap Entertainment.
  • Беременность Марго Робби стала известна в июле этого года, когда папарацци поймали актрису на отдыхе в Италии.

Марго Робби вышла на прогулку с первенцем

Папарацци заметили 34-летнюю актрису на улицах Лос-Анджелеса, где она живет последние несколько лет.

Как сообщает издание, молодая мама решила воспользоваться хорошей погодой и вышла на прогулку со своим мужем, американским продюсером и режиссером Томом Акерли.

Фото — www.dailymail.co.uk

Пара наслаждалась прогулкой на Венис-Бич вместе с новорожденным сыном и мамой Тома.

На фото, сделанные папарацци, Робби одета в джинсовый комбинезон и белую рубашку. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и бордовыми балетками. Акерли, толкавший коляску с сыном, был в черной футболке и брюках.

Фото — www.dailymail.co.uk

Что известно об отношениях Акерли и Робби

Марго и Том впервые встретились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита". Тогда Акерли работал помощником режиссера, а его будущая любимая играла одну из ролей.

Сразу после знакомства они начали активно общаться и быстро нашли общий язык. Пара позже рассказывала, что их объединили общие ценности, чувство юмора и искренность.

Уже через год они объявили о своих отношениях, а в 2016 году поженились в Австралии.

Следует указать, что звезды являются сопродюсерами нескольких проектов через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment, выпустившую фильмы "Барби", "Я, Тоня", "Хищные птички", "Солтберн".

Впервые о беременности знаменитости стало известно в июле этого года. Тогда ее, как и в этот раз, сняли папарацци во время отдыха на озере Комо в Италии.

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