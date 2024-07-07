Звезда "Барби" Марго Робби беременна первенцем
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Звезда "Барби" Марго Робби беременна первенцем

Звезда "Барби" Марго Робби беременна первенцем
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Источник:  Daily Mail

34-летняя австралийская актриса Марго Робби спровоцировала слухи о первой беременности.

Главные тезисы

  • Марго Робби спровоцировала слухи о первой беременности. Звезда 'Барби' ожидает своего первенца с мужем Томом Акерли.
  • Марго и Том являются сопродюсерами через свою компанию LuckyCap Entertainment, выпустили такие фильмы, как 'Я, Тоня', 'Хищные птички', 'Солтберн', 'Барби'.
  • Информация о беременности Марго Робби пока официально не подтверждена, но фотографии свидетельствуют об этом.
  • Познакомились Марго и Том во время работы над фильмом 'Французская сюита', женились в 2016 году. Они являются партнерами как в личной, так и профессиональной жизни.
  • Звездная пара проводила время вместе на прогулке на озере в Италии, где беременность актрисы стала очевидна в таких деталях, как округленный живот и вид.

Марго Робби беременна первенцем

Звезда фильма "Барби" садилась в лодку во время прогулки на озере Комо, Италия, со своим мужем, 34-летним британским продюсером Томом Акерли. Марго была одета в укороченную белую футболку, обнажавшую заметно округленный живот, и пару черных брюк.

Знаменитость дополнила свой пожилой итальянский образ черным блейзером и кремовой кожаной сумкой.

Тем временем британский кинопродюсер был в белой рубашке и брюках оттенка хаки.

Официально о первой беременности актрисы супруги пока не сообщали. Звездная пара познакомилась в 2013 году, вышла замуж в 2016 и является сопродюсерами ряда проектов через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment. Она выпустила фильмы "Я, Тоня", "Хищные птички", "Солтберн", "Барби".

Что известно о партнере Марго Робби

Марго и Том познакомились во время работы над фильмом "Французская сюита", где британец был ассистентом режиссера, а Марго играла одну из ролей.

Мы так долго дружили. Я всегда была влюблена в него, но думала: "О, он никогда меня не полюбит", — вспоминала начало их отношений Робби.

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