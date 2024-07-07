Звезда "Барби" Марго Робби беременна первенцем

34-летняя австралийская актриса Марго Робби спровоцировала слухи о первой беременности.
Главные тезисы
- Марго Робби спровоцировала слухи о первой беременности. Звезда 'Барби' ожидает своего первенца с мужем Томом Акерли.
- Марго и Том являются сопродюсерами через свою компанию LuckyCap Entertainment, выпустили такие фильмы, как 'Я, Тоня', 'Хищные птички', 'Солтберн', 'Барби'.
- Информация о беременности Марго Робби пока официально не подтверждена, но фотографии свидетельствуют об этом.
- Познакомились Марго и Том во время работы над фильмом 'Французская сюита', женились в 2016 году. Они являются партнерами как в личной, так и профессиональной жизни.
- Звездная пара проводила время вместе на прогулке на озере в Италии, где беременность актрисы стала очевидна в таких деталях, как округленный живот и вид.
Марго Робби беременна первенцем
Звезда фильма "Барби" садилась в лодку во время прогулки на озере Комо, Италия, со своим мужем, 34-летним британским продюсером Томом Акерли. Марго была одета в укороченную белую футболку, обнажавшую заметно округленный живот, и пару черных брюк.
Знаменитость дополнила свой пожилой итальянский образ черным блейзером и кремовой кожаной сумкой.
Тем временем британский кинопродюсер был в белой рубашке и брюках оттенка хаки.
Официально о первой беременности актрисы супруги пока не сообщали. Звездная пара познакомилась в 2013 году, вышла замуж в 2016 и является сопродюсерами ряда проектов через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment. Она выпустила фильмы "Я, Тоня", "Хищные птички", "Солтберн", "Барби".
Что известно о партнере Марго Робби
Марго и Том познакомились во время работы над фильмом "Французская сюита", где британец был ассистентом режиссера, а Марго играла одну из ролей.
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