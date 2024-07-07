Звезда "Барби" Марго Робби беременна первенцем

Марго Робби беременна первенцем

Звезда фильма "Барби" садилась в лодку во время прогулки на озере Комо, Италия, со своим мужем, 34-летним британским продюсером Томом Акерли. Марго была одета в укороченную белую футболку, обнажавшую заметно округленный живот, и пару черных брюк.

Знаменитость дополнила свой пожилой итальянский образ черным блейзером и кремовой кожаной сумкой.

Тем временем британский кинопродюсер был в белой рубашке и брюках оттенка хаки.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj — 21 (@21metgala) July 7, 2024

Официально о первой беременности актрисы супруги пока не сообщали. Звездная пара познакомилась в 2013 году, вышла замуж в 2016 и является сопродюсерами ряда проектов через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment. Она выпустила фильмы "Я, Тоня", "Хищные птички", "Солтберн", "Барби".

Что известно о партнере Марго Робби

Марго и Том познакомились во время работы над фильмом "Французская сюита", где британец был ассистентом режиссера, а Марго играла одну из ролей.