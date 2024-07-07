Зірка "Барбі" Марго Роббі вагітна первістком

Марго Роббі вагітна первістком

Зірка фільму "Барбі" сідала в човен під час прогулянки на озері Комо, Італія, зі своїм чоловіком, 34-річним британським продюсером Томом Акерлі. Марго була одягнена в укорочену білу футболку, яка оголювала помітно округлений живіт, і пару чорних штанів.

Знаменитість доповнила свій літній італійський образ чорним блейзером і кремовою шкіряною сумкою.

Тим часом британський кінопродюсер був у білій сорочці та штанах відтінку хакі.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj — 21 (@21metgala) July 7, 2024

Офіційно про першу вагітність акторки подружжя наразі не повідомляло. Зіркова пара познайомилася у 2013 році, одружилася у 2016 і є співпродюсерами низки проєктів через свою продюсерську компанію LuckyCap Entertainment. Вона випустила фільми "Я, Тоня", "Хижі пташки", "Солтберн", "Барбі".

Що відомо про партнера Марго Роббі

Марго та Том познайомилися під час роботи над фільмом "Французька сюїта", де британець був асистентом режисера, а Марго грала одну з ролей.