Зірка "Барбі" Марго Роббі вагітна первістком

34-річна австралійська акторка Марго Роббі спровокувала чутки про першу вагітність.
Головні тези:
- Марго Роббі спровокувала чутки про першу вагітність. Зірка 'Барбі' очікує свого первістка з чоловіком Томом Акерлі.
- Марго і Том є співпродюсерами через свою компанію LuckyCap Entertainment, випустили такі фільми, як 'Я, Тоня', 'Хижі пташки', 'Солтберн', 'Барбі'.
- Інформація про вагітність Марго Роббі поки офіційно не підтверджена, але фотографії свідчать про це.
- Познайомилися Марго та Том під час роботи над фільмом 'Французька сюїта', одружилися у 2016 році. Вони є партнерами як в особистому, так і в професійному житті.
- Зіркова пара проводила час разом на прогулянці на озері в Італії, де вагітність акторки стала очевидною у таких деталях, як округлений живіт та вигляд.
Марго Роббі вагітна первістком
Зірка фільму "Барбі" сідала в човен під час прогулянки на озері Комо, Італія, зі своїм чоловіком, 34-річним британським продюсером Томом Акерлі. Марго була одягнена в укорочену білу футболку, яка оголювала помітно округлений живіт, і пару чорних штанів.
Знаменитість доповнила свій літній італійський образ чорним блейзером і кремовою шкіряною сумкою.
Тим часом британський кінопродюсер був у білій сорочці та штанах відтінку хакі.
Офіційно про першу вагітність акторки подружжя наразі не повідомляло. Зіркова пара познайомилася у 2013 році, одружилася у 2016 і є співпродюсерами низки проєктів через свою продюсерську компанію LuckyCap Entertainment. Вона випустила фільми "Я, Тоня", "Хижі пташки", "Солтберн", "Барбі".
Що відомо про партнера Марго Роббі
Марго та Том познайомилися під час роботи над фільмом "Французька сюїта", де британець був асистентом режисера, а Марго грала одну з ролей.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-