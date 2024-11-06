Акторка Марго Роббі вперше після пологів показалася з новонародженим первістком — фото

Популярна австралійська акторка, яка знімалася у фільмах "Барбі", "Загін самогубців" Марго Роббі вперше після пологів вийшла у світ. Артистка показалася разом з новонародженим малюком.
Головні тези:
- Марго Роббі вперше після пологів показала новонародженого сина під час прогулянки у Лос-Анджелесі.
- Акторка разом зі своїм чоловіком Томом Акерлі та маленьким сином насолоджувалася часом на Веніс-Біч.
- Марго Роббі та Том Акерлі познайомилися на зйомках фільму у 2013 році, швидко знайшли спільну мову і одружилися в 2016 році.
- Зірки є співпродюсерами декількох фільмів завдяки власній продюсерській компанії LuckyCap Entertainment.
- Вагітність Марго Роббі стала відома у липні цього року, коли папараці спіймали акторку на відпочинку в Італії.
Марго Роббі вийшла на прогулянку з первістком
Папараці помітили 34-річну акторку на вулицях Лос-Анджелеса, де вона живе останні кілька років.
Як повідомляє видання, молода мама вирішила скористатися гарною погодою та вийшла на прогулянку зі своїм чоловіком, американським продюсером і режисером Томом Акерлі.
Пара насолоджувалася прогулянкою на Веніс-Біч разом з новонародженим сином і мамою Тома.
На фото, зроблених папараці, Роббі одягнена в джинсовий комбінезон і білу сорочку. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та бордовими балетками. Акерлі, який штовхав візочок із сином, був у чорній футболці та штанах.
Що відомо про стосунки Акерлі та Роббі
Марго і Том уперше зустрілися у 2013 році на зйомках фільму "Французька сюїта". Тоді Акерлі працював помічником режисера, а його майбутня кохана виконувала одну з ролей.
Відразу після знайомства вони почали активно спілкуватися і швидко знайшли спільну мову. Пара пізніше розповідала, що їх об’єднали спільні життєві цінності, почуття гумору та щирість.
Уже за рік вони оголосили про свої стосунки, а в 2016 році одружилися в Австралії.
Варто вказати, що зірки є співпродюсерами декількох проєктів через свою продюсерську компанію LuckyCap Entertainment, яка випустила фільми "Барбі", "Я, Тоня", "Хижі пташки", "Солтберн".
Вперше про вагітність знаменитості стало відомо у липні цього року. Тоді її, як і цього разу, зафільмували папараці під час відпочинку на озері Комо в Італії.
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