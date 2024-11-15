Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория заявила, что вместе с семьей покинула США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.
Главные тезисы
- Ева Лонгория и Том Хенкс покинули США из-за разочарования результатами президентских выборов и называют это “политическим отпуском”.
- Актеры выразили обеспокоенность отсутствием возможности у многих граждан покинуть страну после победы Трампа.
- Ева Лонгория и семья теперь проживают в Испании и Мексике, а Том Генкс не раскрывает страну, в которую он переехал.
- Лонгория и Генкс поддерживали Камалу Харрис на выборах, что стало одной из причин их решения покинуть США.
- Том Генкс дал понять, что его отъезд из страны является временным, и он намерен вернуться в будущем, возможно, к президенту 'Опре'.
Что известно о бегстве Евы Лонгории из США из-за победы Трампа на выборах
Лонгория в интервью журналистам издания Marie Claire заявила, что благодарна судьбе за возможность покинуть США.
Она также выразила обеспокоенность по поводу отсутствия возможности у многих граждан США покинуть страну после победы Трампа.
Актриса родилась в Техасе, однако большинство жизни прожило в Лос-Анджелесе.
В настоящее время Ева Лонгория одновременно живет в Испании и Мексике. Вместе с ней Америку покинули ее супруг Хосе Бастон и 6-летний сын Сантьяго.
Лонгория не скрывает собственное разочарование результатами президентских выборов в США.
Ее возмущает, что теперь главой США станет "осужденный преступник", "извергающий столько ненависти".
Лонгория во время предвыборной гонки поддерживала оппонентку Трампа — демократку Камалу Харрис. Артистка даже выступала на Национальном съезде Демократической партии в августе.
Что известно о других актерах, покинувших США после победы Трампа
Культовый американский актер Том Хэнкс также покинул США после победы Дональда Трампа на выборах.
Актер написал прощальное письмо, в котором и объявил о переезде. По словам кинозвезды, он не был готов, что республиканец снова станет президентом. Вероятно, Генкс поддерживал демократку Гаррис и хотел, чтобы она победила.
В то же время, оскароносный артист отметил, что он может вернуться на родину, но это произойдет не скоро. Свой отъезд он назвал "политическим отпуском". Том не стал раскрывать страну, в которую переехал.
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