Известная американская актриса уехала из США из-за победы Трампа
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Известная американская актриса уехала из США из-за победы Трампа

Ева Лонгория
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Источник:  Marie Claire

Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория заявила, что вместе с семьей покинула США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

Главные тезисы

  • Ева Лонгория и Том Хенкс покинули США из-за разочарования результатами президентских выборов и называют это “политическим отпуском”.
  • Актеры выразили обеспокоенность отсутствием возможности у многих граждан покинуть страну после победы Трампа.
  • Ева Лонгория и семья теперь проживают в Испании и Мексике, а Том Генкс не раскрывает страну, в которую он переехал.
  • Лонгория и Генкс поддерживали Камалу Харрис на выборах, что стало одной из причин их решения покинуть США.
  • Том Генкс дал понять, что его отъезд из страны является временным, и он намерен вернуться в будущем, возможно, к президенту 'Опре'.

Что известно о бегстве Евы Лонгории из США из-за победы Трампа на выборах

Лонгория в интервью журналистам издания Marie Claire заявила, что благодарна судьбе за возможность покинуть США.

Она также выразила обеспокоенность по поводу отсутствия возможности у многих граждан США покинуть страну после победы Трампа.

Я могу куда-то убежать и уехать. Большинству американцев так не повезло.

Актриса родилась в Техасе, однако большинство жизни прожило в Лос-Анджелесе.

Ева Лонгория и Том Генкс покинули США из-за победы Трампа
Ева Лонгория

В настоящее время Ева Лонгория одновременно живет в Испании и Мексике. Вместе с ней Америку покинули ее супруг Хосе Бастон и 6-летний сын Сантьяго.

Я провела в Лос-Анджелесе всю свою сознательную жизнь. Но даже до пандемии все менялось. Атмосфера была другой. А потом произошел COVID. Не то чтобы я хотела покинуть Калифорнию, — я просто чувствую, что эта глава в моей жизни уже закончилась, — признается актриса.

Лонгория не скрывает собственное разочарование результатами президентских выборов в США.

Ее возмущает, что теперь главой США станет "осужденный преступник", "извергающий столько ненависти".

Лонгория во время предвыборной гонки поддерживала оппонентку Трампа — демократку Камалу Харрис. Артистка даже выступала на Национальном съезде Демократической партии в августе.

Что известно о других актерах, покинувших США после победы Трампа

Культовый американский актер Том Хэнкс также покинул США после победы Дональда Трампа на выборах.

Актер написал прощальное письмо, в котором и объявил о переезде. По словам кинозвезды, он не был готов, что республиканец снова станет президентом. Вероятно, Генкс поддерживал демократку Гаррис и хотел, чтобы она победила.

В то же время, оскароносный артист отметил, что он может вернуться на родину, но это произойдет не скоро. Свой отъезд он назвал "политическим отпуском". Том не стал раскрывать страну, в которую переехал.

С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю, что официально покинул страну. Да, вы не ошиблись — сейчас я пишу это с далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на… ну, на то, что, безусловно, не является Америкой. Вы спросите, зачем я здесь? Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты выборов, я подумал: "Беги, Форрест, беги!". И именно это я сделал. Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну — просто думайте об этом, как об очень долгом отпуске из-за политических соображений. Я вернусь. А может быть, как раз к президенту Опры, — отметил Хенкс в прощальном письме.

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