Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория заявила, что вместе с семьей покинула США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

Что известно о бегстве Евы Лонгории из США из-за победы Трампа на выборах

Лонгория в интервью журналистам издания Marie Claire заявила, что благодарна судьбе за возможность покинуть США.

Она также выразила обеспокоенность по поводу отсутствия возможности у многих граждан США покинуть страну после победы Трампа.

Я могу куда-то убежать и уехать. Большинству американцев так не повезло. Поделиться

Актриса родилась в Техасе, однако большинство жизни прожило в Лос-Анджелесе.

Ева Лонгория

В настоящее время Ева Лонгория одновременно живет в Испании и Мексике. Вместе с ней Америку покинули ее супруг Хосе Бастон и 6-летний сын Сантьяго.

Я провела в Лос-Анджелесе всю свою сознательную жизнь. Но даже до пандемии все менялось. Атмосфера была другой. А потом произошел COVID. Не то чтобы я хотела покинуть Калифорнию, — я просто чувствую, что эта глава в моей жизни уже закончилась, — признается актриса. Поделиться

Лонгория не скрывает собственное разочарование результатами президентских выборов в США.

Ее возмущает, что теперь главой США станет "осужденный преступник", "извергающий столько ненависти".

Лонгория во время предвыборной гонки поддерживала оппонентку Трампа — демократку Камалу Харрис. Артистка даже выступала на Национальном съезде Демократической партии в августе.

Что известно о других актерах, покинувших США после победы Трампа

Культовый американский актер Том Хэнкс также покинул США после победы Дональда Трампа на выборах.

Актер написал прощальное письмо, в котором и объявил о переезде. По словам кинозвезды, он не был готов, что республиканец снова станет президентом. Вероятно, Генкс поддерживал демократку Гаррис и хотел, чтобы она победила.

В то же время, оскароносный артист отметил, что он может вернуться на родину, но это произойдет не скоро. Свой отъезд он назвал "политическим отпуском". Том не стал раскрывать страну, в которую переехал.