В США резко подскочил спрос на препараты для контрацепции после победы Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

В США резко подскочил спрос на препараты для контрацепции после победы Трампа

Протест за право на аборт
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Источник:  The Guardian

В США после объявления о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах резко срезался спрос на препараты для медикаментозного аборта.

Главные тезисы

  • После победы Трампа на выборах в США резко возрос спрос на препараты для контрацепции и гормоны для трансгендерных лиц.
  • Многие обеспокоенные американцы активно ищут способы обеспечения доступа к препаратам в связи с возможным запретом абортов.
  • Специализированные клиники и онлайн-поставщики медицинских услуг отмечают значительный рост запросов на контрацепцию и гормоны.
  • Ожидания запрета абортов во втором сроке президентства Трампа привели к увеличению спроса на экстренную контрацепцию в США.
  • Доктора и поставщики гормонов для трансгендеров также сообщают о росте запросов от пациентов, обеспокоенных доступом к необходимым препаратам.

Что известно о росте спроса на препараты для контрацепции на фоне победы Трампа на выборах

Отмечается, что также увеличился спрос на гормоны для людей, решивших сменить пол.

В частности, основательница крупнейшего поставщика таблеток для прерывания беременности в США Aid Access Ребекка Гомперц получила более 5 тыс. запросов менее чем за 12 часов после объявления о победе Трампа на выборах.

Подчеркивается, что подобная ситуация наблюдается по всей стране. Поставщики препаратов и услуг для женщин и трансгендерных людей заявляют об огромном количестве запросов.

В США растет спрос на препараты для контрацепции после победы Трампа на выборах
Американские женщины боятся запрета на аборты при президентстве Трампа

Это происходит на фоне ожиданий, что они могут оказаться под запретом после начала второго президентского срока Трампа.

К примеру, служба телемедицины Wisp зафиксировала 300% увеличение запросов на экстренную контрацепцию.

Aid Access, основанная еще при предыдущей администрации, разработала систему, по которой врачи в штатах с легальными абортами назначают и отправляют таблетки пациентам в штатах, где аборты запрещены.

Кроме того, онлайн-поставщик товаров для женского здоровья Wisp сообщил о утроении продаж экстренной контрацепции, а сайт телемедицины Hey Jane сообщил о удвоении запросов на контрацепцию.

Что известно о росте спроса на гормоны для трансгендеров

Доктор Кристал Билл, руководитель QueerDoc, снабжающий гормоны для трансгендерных людей, также получала большое количество запросов от пациентов, которые волновались за доступ к своим препаратам.

Трамп менял свою позицию по запрету абортов, но его назначение в Верховный Суд привело к отмене решения по делу "Ро против Вейда" в 2022 году, что дало возможность определять доступность абортов властям каждого отдельного штата.

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