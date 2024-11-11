В США после объявления о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах резко срезался спрос на препараты для медикаментозного аборта.

Что известно о росте спроса на препараты для контрацепции на фоне победы Трампа на выборах

Отмечается, что также увеличился спрос на гормоны для людей, решивших сменить пол.

В частности, основательница крупнейшего поставщика таблеток для прерывания беременности в США Aid Access Ребекка Гомперц получила более 5 тыс. запросов менее чем за 12 часов после объявления о победе Трампа на выборах.

Подчеркивается, что подобная ситуация наблюдается по всей стране. Поставщики препаратов и услуг для женщин и трансгендерных людей заявляют об огромном количестве запросов.

Американские женщины боятся запрета на аборты при президентстве Трампа

Это происходит на фоне ожиданий, что они могут оказаться под запретом после начала второго президентского срока Трампа.

К примеру, служба телемедицины Wisp зафиксировала 300% увеличение запросов на экстренную контрацепцию.

Aid Access, основанная еще при предыдущей администрации, разработала систему, по которой врачи в штатах с легальными абортами назначают и отправляют таблетки пациентам в штатах, где аборты запрещены.

Кроме того, онлайн-поставщик товаров для женского здоровья Wisp сообщил о утроении продаж экстренной контрацепции, а сайт телемедицины Hey Jane сообщил о удвоении запросов на контрацепцию.

Что известно о росте спроса на гормоны для трансгендеров

Доктор Кристал Билл, руководитель QueerDoc, снабжающий гормоны для трансгендерных людей, также получала большое количество запросов от пациентов, которые волновались за доступ к своим препаратам.