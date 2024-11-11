В США после объявления о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах резко срезался спрос на препараты для медикаментозного аборта.
Главные тезисы
- После победы Трампа на выборах в США резко возрос спрос на препараты для контрацепции и гормоны для трансгендерных лиц.
- Многие обеспокоенные американцы активно ищут способы обеспечения доступа к препаратам в связи с возможным запретом абортов.
- Специализированные клиники и онлайн-поставщики медицинских услуг отмечают значительный рост запросов на контрацепцию и гормоны.
- Ожидания запрета абортов во втором сроке президентства Трампа привели к увеличению спроса на экстренную контрацепцию в США.
- Доктора и поставщики гормонов для трансгендеров также сообщают о росте запросов от пациентов, обеспокоенных доступом к необходимым препаратам.
Что известно о росте спроса на препараты для контрацепции на фоне победы Трампа на выборах
Отмечается, что также увеличился спрос на гормоны для людей, решивших сменить пол.
В частности, основательница крупнейшего поставщика таблеток для прерывания беременности в США Aid Access Ребекка Гомперц получила более 5 тыс. запросов менее чем за 12 часов после объявления о победе Трампа на выборах.
Подчеркивается, что подобная ситуация наблюдается по всей стране. Поставщики препаратов и услуг для женщин и трансгендерных людей заявляют об огромном количестве запросов.
Это происходит на фоне ожиданий, что они могут оказаться под запретом после начала второго президентского срока Трампа.
К примеру, служба телемедицины Wisp зафиксировала 300% увеличение запросов на экстренную контрацепцию.
Aid Access, основанная еще при предыдущей администрации, разработала систему, по которой врачи в штатах с легальными абортами назначают и отправляют таблетки пациентам в штатах, где аборты запрещены.
Кроме того, онлайн-поставщик товаров для женского здоровья Wisp сообщил о утроении продаж экстренной контрацепции, а сайт телемедицины Hey Jane сообщил о удвоении запросов на контрацепцию.
Что известно о росте спроса на гормоны для трансгендеров
Доктор Кристал Билл, руководитель QueerDoc, снабжающий гормоны для трансгендерных людей, также получала большое количество запросов от пациентов, которые волновались за доступ к своим препаратам.
Трамп менял свою позицию по запрету абортов, но его назначение в Верховный Суд привело к отмене решения по делу "Ро против Вейда" в 2022 году, что дало возможность определять доступность абортов властям каждого отдельного штата.
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