"Чистая выдумка". В Кремле отрицают разговор Трампа с Путиным

Кремль опроверг информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп в последние дни общался с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Трамп не имел телефонного разговора с Путиным

Как отмечают росСМИ, у Пескова спросили, действительно ли был разговор между Трампом и Путиным на прошлой неделе, на что пресс-секретарь диктатора Кремля сначала ответил, что такие публикации "это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях" .

Он начал убеждать, что информация о разговоре, "полностью не соответствует действительности".

Это чистая выдумка. То есть это просто ложная информация. Да, вот просто уточнение. Не было тогда телефонного разговора Путина с Трампом на прошлой неделе. Я просто уточняю по поводу содержания. Сам фат, — сказал Песков. Поделиться

Песков сообщил журналистам, что "конкретных планов" по контактам Путина и Трампа пока нет.

В России не тешат себя иллюзиями после победы Трампа

Российский провоенный Телеграмм-канал Fighterbomber опубликовал сообщение, в котором выразил надежду на то, что по возвращении Дональда Трампа в Белый дом РФ "хотя бы не станет хуже". .

Путинский пропагандисты Александр Коц также призвал россиян не радоваться преждевременно.

Легче победы Трампа нам точно не станет. Он умен и непредсказуем. А это опасно, — предупредил он. Поделиться

Еще один российский Телеграмм-канал "Два майора" также не скрывает паники, утверждая, что человек с американским паспортом точно не желает процветания России, а это значит, что Трамп не слишком отличается от Гарриса в своем отношении к Москве.

Российский военный блоггер Роман Алехин обратил внимание на то, что Трамп и его команда — ярые патриоты Америки.