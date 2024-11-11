"Чистая выдумка". В Кремле отрицают разговор Трампа с Путиным
Категория
Мир
Дата публикации

"Чистая выдумка". В Кремле отрицают разговор Трампа с Путиным

"Чистая выдумка". В Кремле отрицают разговор Трампа с Путиным
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Источник:  online.ua

Кремль опроверг информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп в последние дни общался с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Главные тезисы

  • Официальный представитель Кремля опроверг разговор между Трампом и Путиным как выдумку и призывает не верить в ложные информации.
  • В России отсутствуют конкретные планы контактов между Путиным и Трампом, вызывая беспокойство у российских пропагандистов по поводу непредсказуемости будущих действий американского президента.
  • Аналитики замечают укрепление внутриполитической ситуации в США и стремление к укреплению гегемонии, что может оказать влияние на будущие отношения между Россией и США.
  • Трамп и его команда придерживаются патриотических принципов Америки и сосредотачиваются на укреплении своей страны как великой державы, что вызывает опасения и неопределенность в российском обществе.

Трамп не имел телефонного разговора с Путиным

Как отмечают росСМИ, у Пескова спросили, действительно ли был разговор между Трампом и Путиным на прошлой неделе, на что пресс-секретарь диктатора Кремля сначала ответил, что такие публикации "это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях" .

Он начал убеждать, что информация о разговоре, "полностью не соответствует действительности".

Это чистая выдумка. То есть это просто ложная информация. Да, вот просто уточнение. Не было тогда телефонного разговора Путина с Трампом на прошлой неделе. Я просто уточняю по поводу содержания. Сам фат, — сказал Песков.

Песков сообщил журналистам, что "конкретных планов" по контактам Путина и Трампа пока нет.

В России не тешат себя иллюзиями после победы Трампа

Российский провоенный Телеграмм-канал Fighterbomber опубликовал сообщение, в котором выразил надежду на то, что по возвращении Дональда Трампа в Белый дом РФ "хотя бы не станет хуже". .

Путинский пропагандисты Александр Коц также призвал россиян не радоваться преждевременно.

Легче победы Трампа нам точно не станет. Он умен и непредсказуем. А это опасно, — предупредил он.

Еще один российский Телеграмм-канал "Два майора" также не скрывает паники, утверждая, что человек с американским паспортом точно не желает процветания России, а это значит, что Трамп не слишком отличается от Гарриса в своем отношении к Москве.

Российский военный блоггер Роман Алехин обратил внимание на то, что Трамп и его команда — ярые патриоты Америки.

Патриоты к мозгу костей. И они будут делать все, чтобы сделать США великой державой и удержать роль гегемона. Скорее всего, не войной, но от этого нам не легче. Потому что на войне нас не победить, а вот мягкой силой гораздо легче, утверждает он.

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