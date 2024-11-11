Кремль опроверг информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп в последние дни общался с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- Официальный представитель Кремля опроверг разговор между Трампом и Путиным как выдумку и призывает не верить в ложные информации.
- В России отсутствуют конкретные планы контактов между Путиным и Трампом, вызывая беспокойство у российских пропагандистов по поводу непредсказуемости будущих действий американского президента.
- Аналитики замечают укрепление внутриполитической ситуации в США и стремление к укреплению гегемонии, что может оказать влияние на будущие отношения между Россией и США.
- Трамп и его команда придерживаются патриотических принципов Америки и сосредотачиваются на укреплении своей страны как великой державы, что вызывает опасения и неопределенность в российском обществе.
Трамп не имел телефонного разговора с Путиным
Как отмечают росСМИ, у Пескова спросили, действительно ли был разговор между Трампом и Путиным на прошлой неделе, на что пресс-секретарь диктатора Кремля сначала ответил, что такие публикации "это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях" .
Он начал убеждать, что информация о разговоре, "полностью не соответствует действительности".
Песков сообщил журналистам, что "конкретных планов" по контактам Путина и Трампа пока нет.
В России не тешат себя иллюзиями после победы Трампа
Российский провоенный Телеграмм-канал Fighterbomber опубликовал сообщение, в котором выразил надежду на то, что по возвращении Дональда Трампа в Белый дом РФ "хотя бы не станет хуже". .
Путинский пропагандисты Александр Коц также призвал россиян не радоваться преждевременно.
Еще один российский Телеграмм-канал "Два майора" также не скрывает паники, утверждая, что человек с американским паспортом точно не желает процветания России, а это значит, что Трамп не слишком отличается от Гарриса в своем отношении к Москве.
Российский военный блоггер Роман Алехин обратил внимание на то, что Трамп и его команда — ярые патриоты Америки.
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