Трамп позвонил Путину и пригрозил войсками США

Трамп требовал от Путина не прибегать к эскалации

По словам инсайдеров, в центре переговоров Трампа и Путина была война России против Украины.

Что важно понимать, это был первый телефонный разговор между ними с момента победы лидера республиканцев на выборах.

Один из анонимных источников утверждает, что этот звонок новый глава Белого дома совершил со своего курорта во Флориде.

Дональд Трамп сразу призвал Владимира Путина не эскалировать войну против Украины. На этом фоне он даже напомнил своему визаву о значительном военном присутствии США в Европе, таким образом пригрозив диктатору.

Кроме того, указано, что новый президент США выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее разрешение войны в Украине".

Трамп ничего не говорил о заморозке войны

Согласно данным журналистов, ранее во время частных дискуссий лидер республиканцев давал понять, что поддержит соглашение, согласно которому Россия оставит за собой часть захваченных территорий Украины.

Однако во время телефонного разговора (с Путиным — ред.) он почти не касался вопроса территорий, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Поделиться

Кроме того, указано, что команда Владимира Зеленского якобы была проинформирована о звонке Путину и не возражала против того, чтобы разговор состоялся.

Официальный Киев давно осознал и смирился с тем, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным для дипломатического завершения войны.

Что важно понимать, первые звонки Трампа с мировыми лидерами проходят без поддержки Государственного департамента и правительственных переводчиков США.