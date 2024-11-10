Трамп подзвонив Путіну й пригрозив військами США

Як вдалося дізнатися журналістам, 7 листопада новий американський лідер Дональд Трамп уперше після своєї перемоги подзвонив російському диктатору Володимиру Путіну.

Трамп вимагав від Путіна не вдаватися до ескалації

За словами інсайдерів, у центрі переговорів Трампа і Путіна була війна Росії проти України.

Що важливо розуміти, це була перша телефонна розмова між ними з моменту перемоги лідера республіканців на виборах.

Одне з анонімних джерел стверджує, що цей дзвінок новий очільник Білого дому здійснив зі свого курорту у Флориді.

Дональд Трамп одразу закликав Володимира Путіна не ескалувати війну проти України. На цьому тлі він навіть нагадав своєму візаві про значну військову присутність США в Європі, таким чином пригрозивши диктатору.

Окрім того, вказано, що новий президент США висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

Трамп нічого не говорив про замороження війни

Згідно з даними журналістів, раніше під час приватних дискусій лідер республіканців давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою Росія залишить за собою частину захоплених територій України.

Однак під час телефонної розмови (з Путіним — ред.) він побіжно торкнувся питання територій, кажуть люди, знайомі з цим питанням. Поширити

Окрім того, наголошується, що команда Володимира Зеленського нібито була поінформована про дзвінок Путіну і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася.

Офіційний Київ давно усвідомив та змирився з тим, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни.

Що важливо розуміти, перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки Державного департаменту та урядових перекладачів США.