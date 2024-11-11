"Чиста вигадка". У Кремлі заперечили розмову Трампа з Путіним

Кремль спростував інформацію про те, що обраний президент США Дональд Трамп останніми днями спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема про це заявив прессекретар Дмитро Пєсков.
Головні тези:
- Прессекретар Кремля заперечив телефонну розмову між Трампом і Путіним, назвавши це чистою вигадкою.
- В Росії немає конкретних планів щодо контактів між Путіним та Трампом після перемоги американського президента.
- Російські пропагандисти висловлюють обурення та занепокоєння через можливі дії Трампа, який вони вважають непередбачуваним.
- Аналітики зауважують, що команда Трампа віддає перевагу зміцненню внутрішньополітичної ситуації в США та зміцненню гегемонії, що може вплинути на відносини з Росією.
- Із зростанням американського патріотизму та новим підходом у політиці від Трампа, навряд чи можна очікувати легших відносин між Росією та США.
Трамп не мав телефонної розмови з Путіним
Як зазначають росЗМІ, у Пєскова запитали, чи справді була розмова між Трампом і Путіним минулого тижня, на що прессекретар диктатора Кремля спочатку відповів, що такі публікації "це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яка зараз публікується, іноді навіть у досить поважних виданнях".
Він почав переконувати, що інформація про розмову, "повністю не відповідає дійсності".
Окрім цього Пєсков повідомив журналістам, що "конкретних планів" щодо контактів Путіна та Трампа поки немає.
У Росії не тішать себе ілюзіями після перемоги Трампа
Російський провоєний Телеграм-канал Fighterbomber опублікував допис, в якому висловив надію на те, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім РФ “хоча б не стане гірше”. Він також сумнівається в тому, що республіканець зніме санкції з РФ, як обіцяв до перемоги.
Путінський пропагандисти Олександр Коц також закликав росіян не радіти передчасно.
Ще один російський Телеграм-канал “Два майора” також не приховує паніки, стверджуючи, що людина з американським паспортом точно не бажає процвітання Росії, а це значить, що Трамп не надто відрізняється від Гарріс у своєму ставленні до Москви.
Російський воєнний блогер Роман Альохін звернув увагу на те, Трамп та його команда — затяті патріоти Америки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-