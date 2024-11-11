"Чиста вигадка". У Кремлі заперечили розмову Трампа з Путіним

Кремль спростував інформацію про те, що обраний президент США Дональд Трамп останніми днями спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема про це заявив прессекретар Дмитро Пєсков.

Трамп не мав телефонної розмови з Путіним

Як зазначають росЗМІ, у Пєскова запитали, чи справді була розмова між Трампом і Путіним минулого тижня, на що прессекретар диктатора Кремля спочатку відповів, що такі публікації "це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яка зараз публікується, іноді навіть у досить поважних виданнях".

Він почав переконувати, що інформація про розмову, "повністю не відповідає дійсності".

Це чиста вигадка. Тобто, це просто неправдива інформація. Так, ось просто уточнення. Не було тоді телефонної розмови Путіна з Трампом минулого тижня. Я просто уточнюю з приводу змісту. Сам фат, — сказав Пєсков. Поширити

Окрім цього Пєсков повідомив журналістам, що "конкретних планів" щодо контактів Путіна та Трампа поки немає.

У Росії не тішать себе ілюзіями після перемоги Трампа

Російський провоєний Телеграм-канал Fighterbomber опублікував допис, в якому висловив надію на те, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім РФ “хоча б не стане гірше”. Він також сумнівається в тому, що республіканець зніме санкції з РФ, як обіцяв до перемоги.

Путінський пропагандисти Олександр Коц також закликав росіян не радіти передчасно.

Легше від перемоги Трампа нам точно не стане. Він розумний і непередбачуваний. А це небезпечно, — попередив він. Поширити

Ще один російський Телеграм-канал “Два майора” також не приховує паніки, стверджуючи, що людина з американським паспортом точно не бажає процвітання Росії, а це значить, що Трамп не надто відрізняється від Гарріс у своєму ставленні до Москви.

Російський воєнний блогер Роман Альохін звернув увагу на те, Трамп та його команда — затяті патріоти Америки.