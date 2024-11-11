"Чиста вигадка". У Кремлі заперечили розмову Трампа з Путіним
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"Чиста вигадка". У Кремлі заперечили розмову Трампа з Путіним

"Чиста вигадка". У Кремлі заперечили розмову Трампа з Путіним
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Джерело:  online.ua

Кремль спростував інформацію про те, що обраний президент США Дональд Трамп останніми днями спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.  Зокрема про це заявив прессекретар Дмитро Пєсков.

Головні тези:

  • Прессекретар Кремля заперечив телефонну розмову між Трампом і Путіним, назвавши це чистою вигадкою.
  • В Росії немає конкретних планів щодо контактів між Путіним та Трампом після перемоги американського президента.
  • Російські пропагандисти висловлюють обурення та занепокоєння через можливі дії Трампа, який вони вважають непередбачуваним.
  • Аналітики зауважують, що команда Трампа віддає перевагу зміцненню внутрішньополітичної ситуації в США та зміцненню гегемонії, що може вплинути на відносини з Росією.
  • Із зростанням американського патріотизму та новим підходом у політиці від Трампа, навряд чи можна очікувати легших відносин між Росією та США.

Трамп не мав телефонної розмови з Путіним

Як зазначають росЗМІ, у Пєскова запитали, чи справді була розмова між Трампом і Путіним минулого тижня, на що прессекретар диктатора Кремля спочатку відповів, що такі публікації "це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яка зараз публікується, іноді навіть у досить поважних виданнях".

Він почав переконувати, що інформація про розмову, "повністю не відповідає дійсності".

Це чиста вигадка. Тобто, це просто неправдива інформація. Так, ось просто уточнення. Не було тоді телефонної розмови Путіна з Трампом минулого тижня. Я просто уточнюю з приводу змісту. Сам фат, — сказав Пєсков.

Окрім цього Пєсков повідомив журналістам, що "конкретних планів" щодо контактів Путіна та Трампа поки немає.

У Росії не тішать себе ілюзіями після перемоги Трампа

Російський провоєний Телеграм-канал Fighterbomber опублікував допис, в якому висловив надію на те, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім РФ “хоча б не стане гірше”. Він також сумнівається в тому, що республіканець зніме санкції з РФ, як обіцяв до перемоги.

Путінський пропагандисти Олександр Коц також закликав росіян не радіти передчасно.

Легше від перемоги Трампа нам точно не стане. Він розумний і непередбачуваний. А це небезпечно, — попередив він.

Ще один російський Телеграм-канал “Два майора” також не приховує паніки, стверджуючи, що людина з американським паспортом точно не бажає процвітання Росії, а це значить, що Трамп не надто відрізняється від Гарріс у своєму ставленні до Москви.

Російський воєнний блогер Роман Альохін звернув увагу на те, Трамп та його команда — затяті патріоти Америки.

Патріоти до мозку кісток. І вони робитимуть все, щоб зробити США великою державою і утримати роль гегемона. Швидше за все, не війною, але від цього не легше нам. Тому що на війні нас не перемогти, а ось м'якою силою набагато легше, — стверджує він.

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