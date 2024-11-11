У США різко підскочив попит на препарати для контрацепції після перемоги Трампа

У США після оголошення про перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах різко зріз попит на препарати для медикаментозного аборту.

Що відомо про зростання попиту на препарати для контрацепції на тлі перемоги Трампа на виборах

Зазначається, що також збільшився попит на гормони для людей, які вирішили змінити стать.

Зокрема, засновниця найбільшого постачальника пігулок для переривання вагітності в США Aid Access Ребекка Гомперц отримала більше 5 тис запитів менше ніж за 12 годин після оголошення про перемогу Трампа на виборах.

Підкреслюється, що аналогічна ситуація спостерігається по всій країні. Постачальники препаратів та послуг для жінок та трансгендерних людей заявляють про величезну кількість запитів.

Американські жінки бояться заборони на аборти за президентства Трампа

Це відбувається на тлі очікувань, що вони можуть опинитись під забороною після початку другого президентського терміну Трампа.

Наприклад, служба телемедицини Wisp зафіксувала 300% збільшення запитів на екстрену контрацепцію.

Aid Access, що була заснована ще за попередньої адміністрації, розробила систему, за якою лікарі в штатах з легальними абортами призначають і відправляють пігулки пацієнтам у штатах, де аборти заборонені.

Крім того, онлайн-постачальник товарів для жіночого здоров'я Wisp повідомив про потроєння продажів екстреної контрацепції, а сайт телемедицини Hey Jane повідомив про подвоєння запитів на контрацепцію.

Що відомо про зростання попиту на гормони для трансгендерів

Доктор Кристал Білл, керівник QueerDoc, що постачає гормони для трансгендерних людей, також отримувала велику кількість запитів від пацієнтів, які хвилювалися за доступ до своїх препаратів.