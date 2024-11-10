Я сделал это. Том Хенкс принял неожиданное решение после победы Трампа

Всемирно-известный голливудский актер Том Хенкс заявил, что решил покинуть США после того, как стало известно, что Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Том Хэнкс не хочет жить в Америке Трампа

Актер сообщил о своем решении, написав прощальное письмо.

Том Хэнкс откровенно признался: он не был готов, что события будут развиваться таким образом.

Он не скрывает, что поддерживал Камалу Харрис, а Дональда Трампа вообще не уважает как политика и человека.

По словам артиста, он может вернуться на родину, но это произойдет не скоро.

С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю, что официально покинул страну. Да, вы не ошиблись — сейчас я пишу это с далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на… ну, на то, что, безусловно, не является Америкой. Вы спросите, зачем я здесь? Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты выборов, я подумал: "Беги, Форрест, беги!". И именно это я сделал, — сказано в письме Хенкса. Поделиться

Фото: скриншот

Как утверждает актер, свой отъезд он называет "политическим отпуском".

Что любопытно, Том Хенкс пока не признается, в какую страну он переехал.

Что важно знать о Томе Хенксе

Это известный американский актер и кинопродюсер, известный зрителю своими ролями в таких культовых фильмах, как "Форрест Гамп", "Зеленая миля", "Спасти рядового Райана" и "Изгнанец".

Следует обратить внимание на то, что более 40 лет своей жизни артист посвятил кино.

Кроме того, Хенкс получил две премии "Оскар" за лучшую мужскую роль подряд в фильмах "Филадельфия" и "Форрест Гамп".

Напомним, ранее другая голливудская звезда решила покинуть США из-за победы Трампа. Америка Феррера заявила, что хочет переехать за границу и раскрыла страну, где она хочет поселиться.