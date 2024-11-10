Я сделал это. Том Хенкс принял неожиданное решение после победы Трампа

Всемирно-известный голливудский актер Том Хенкс заявил, что решил покинуть США после того, как стало известно, что Дональд Трамп вернется в Белый дом.
Главные тезисы
- Том Хенкс надеялся, что победит Камала Харрис.
- Актер назвал свой отъезд "политическим отпуском" и откровенно заявил о своем несогласии с результатами выборов.
- Хенкс пока не рассказал, в какую страну он переехал.
Том Хэнкс не хочет жить в Америке Трампа
Актер сообщил о своем решении, написав прощальное письмо.
Том Хэнкс откровенно признался: он не был готов, что события будут развиваться таким образом.
Он не скрывает, что поддерживал Камалу Харрис, а Дональда Трампа вообще не уважает как политика и человека.
По словам артиста, он может вернуться на родину, но это произойдет не скоро.
Как утверждает актер, свой отъезд он называет "политическим отпуском".
Что любопытно, Том Хенкс пока не признается, в какую страну он переехал.
Что важно знать о Томе Хенксе
Это известный американский актер и кинопродюсер, известный зрителю своими ролями в таких культовых фильмах, как "Форрест Гамп", "Зеленая миля", "Спасти рядового Райана" и "Изгнанец".
Следует обратить внимание на то, что более 40 лет своей жизни артист посвятил кино.
Кроме того, Хенкс получил две премии "Оскар" за лучшую мужскую роль подряд в фильмах "Филадельфия" и "Форрест Гамп".
Напомним, ранее другая голливудская звезда решила покинуть США из-за победы Трампа. Америка Феррера заявила, что хочет переехать за границу и раскрыла страну, где она хочет поселиться.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-