Я це зробив. Том Генкс ухвалив неочікуване рішення після перемоги Трампа

Всесвітньо відомий голлівудський актор Том Генкс заявив, що вирішив покинути США після того, як стало відомо, що Дональд Трамп повернеться у Білий дім.

Том Генкс не хоче жити в Америці Трампа

Актор повідомив про своє рішення, написавши прощальний лист.

Том Генкс відверто зізнався: він не був готовий, що події будуть розвиватися таким чином.

Він не приховує, що вболівав за Камалу Гарріс, а Дональда Трампа взагалі не поважає як політика та людину.

За словами артиста, він може повернутися на батьківщину, але це станеться не скоро.

З важким серцем і ще важчою валізою я оголошую, що офіційно залишив країну. Так, ви не помилилися — зараз я пишу це з далекого, невідомого місця, звідки відкривається прекрасний вид на… ну, на те, що безумовно не є Америкою. Ви запитаєте, навіщо я тут? Президент Трамп 2.0 виявився не тим, до чого я був готовий. Коли я побачив результати виборів, я подумав: "Біжи, Форресте, біжи!". І саме це я зробив, — йдеться в листі Генкса. Поширити

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Як стверджує актор, свій від'їзд він називає "політичною відпусткою".

Що цікаво, Том Генкс поки не зізнається, в яку країну він переїхав.

Що важливо знати про Тома Генкса

Це відомий американський актор і кінопродюсер, який відомий глядача своїми ролям у таких культових фільмах, як "Форрест Ґамп", "Зелена миля", "Врятувати рядового Раяна" та "Вигнанець".

Варто звернути увагу на те, що понад 40 років свого життя артист присвятив кіно.

Окрім того, Генкс отримав дві премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль поспіль у стрічках "Філадельфія" та "Форрест Ґамп".

Нагадаємо, раніше інша голлівудська зірка вирішила покинути США через перемогу Трампа. Америка Феррера заявила, що хоче переїхати за кордон та розкрила країну, де хоче оселитися.