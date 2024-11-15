Американська акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія заявила, що разом з родиною покинула США після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах.
Головні тези:
- Єва Лонгорія та Том Генкс покинули США після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах.
- Лонгорія висловила занепокоєнність через відсутність можливості громадянам покинути країну після перемоги Трампа.
- Том Генкс оголосив про свій переїзд зі США, називаючи це рішення політичною відпусткою.
- Актори відреагували на обрання Трампа несподівано для своїх фанів, що викликало велике здивування в глобальній спільноті.
- Єва Лонгорія і Том Генкс визнають розчарування результатом президентських виборів у США та вирішили змінити місце проживання.
Що відомо про втечу Єви Лонгорії зі США через перемогу Трампа на виборах
Лонгорія в інтерв’ю журналістам видання Marie Claire заявила, що вдячна долі за змогу покинути США.
Вона також висловила занепокоєнність з приводу відсутності можливості у багатьох громадян США покинути країну після перемоги Трампа.
Акторка народилась у Техасі, однак більшість життя прожила у Лос-Анджелесі.
Наразі Єва Лонгорія одночасно живе в Іспанії та Мексиці. Разом з нею Америку покинули її чоловік Хосе Бастон і 6-річний син Сантьяго.
Лонгорія не приховує власного розчарування результатами президентських виборів у США.
Її обурює, що тепер очільником США стане "засуджений злочинець", який "вивергає стільки ненависті".
Лонгорія протягом передвиборчих перегонів підтримувала опонентку Трампа — демократку Камалу Гарріс. Артистка навіть виступала на Національному з'їзді Демократичної партії в серпні.
Що відомо про інших акторів, які покинули США після перемоги Трампа
Культовий американський актор Том Генкс також покинув США після перемоги Дональда Трампа на виборах.
Актор написав прощальний лист, в якому і оголосив про переїзд. За словами кінозірки, він не був готовий, що республіканець знову стане президентом. Ймовірно, Генкс підтримував демократку Гарріс і хотів, аби перемогла вона.
Водночас оскароносний артист зазначив, що він може повернутися на батьківщину, але це станеться не скоро. Свій від'їзд він назвав "політичною відпусткою". Том не став розкривати країну, в яку переїхав.
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