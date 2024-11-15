Американська акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія заявила, що разом з родиною покинула США після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах.

Що відомо про втечу Єви Лонгорії зі США через перемогу Трампа на виборах

Лонгорія в інтерв’ю журналістам видання Marie Claire заявила, що вдячна долі за змогу покинути США.

Вона також висловила занепокоєнність з приводу відсутності можливості у багатьох громадян США покинути країну після перемоги Трампа.

Я можу кудись втекти і поїхати. Більшості американців так не пощастило. Вони застрягнуть у цій похмурій країні, і я тривожусь за них, — підкреслила Лонгорія. Поширити

Акторка народилась у Техасі, однак більшість життя прожила у Лос-Анджелесі.

Єва Лонгорія

Наразі Єва Лонгорія одночасно живе в Іспанії та Мексиці. Разом з нею Америку покинули її чоловік Хосе Бастон і 6-річний син Сантьяго.

Я провела у Лос-Анджелесі все своє свідоме життя. Але навіть до пандемії все змінювалося. Атмосфера була іншою. А потім стався COVID. Не те, щоб я хотіла покинути Каліфорнію, — я просто відчуваю, що ця глава в моєму житті вже закінчилася, — зізнається акторка. Поширити

Лонгорія не приховує власного розчарування результатами президентських виборів у США.

Її обурює, що тепер очільником США стане "засуджений злочинець", який "вивергає стільки ненависті".

Лонгорія протягом передвиборчих перегонів підтримувала опонентку Трампа — демократку Камалу Гарріс. Артистка навіть виступала на Національному з'їзді Демократичної партії в серпні.

Що відомо про інших акторів, які покинули США після перемоги Трампа

Культовий американський актор Том Генкс також покинув США після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Актор написав прощальний лист, в якому і оголосив про переїзд. За словами кінозірки, він не був готовий, що республіканець знову стане президентом. Ймовірно, Генкс підтримував демократку Гарріс і хотів, аби перемогла вона.

Водночас оскароносний артист зазначив, що він може повернутися на батьківщину, але це станеться не скоро. Свій від'їзд він назвав "політичною відпусткою". Том не став розкривати країну, в яку переїхав.