Відома американська акторка виїхала зі США через перемогу Трампа
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Відома американська акторка виїхала зі США через перемогу Трампа

Єва Лонгорія
Джерело:  Marie Claire

Американська акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія заявила, що разом з родиною покинула США після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах. 

Головні тези:

  • Єва Лонгорія та Том Генкс покинули США після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах.
  • Лонгорія висловила занепокоєнність через відсутність можливості громадянам покинути країну після перемоги Трампа.
  • Том Генкс оголосив про свій переїзд зі США, називаючи це рішення політичною відпусткою.
  • Актори відреагували на обрання Трампа несподівано для своїх фанів, що викликало велике здивування в глобальній спільноті.
  • Єва Лонгорія і Том Генкс визнають розчарування результатом президентських виборів у США та вирішили змінити місце проживання.

Що відомо про втечу Єви Лонгорії зі США через перемогу Трампа на виборах

Лонгорія в інтерв’ю журналістам видання Marie Claire заявила, що вдячна долі за змогу покинути США.

Вона також висловила занепокоєнність з приводу відсутності можливості у багатьох громадян США покинути країну після перемоги Трампа.

Я можу кудись втекти і поїхати. Більшості американців так не пощастило. Вони застрягнуть у цій похмурій країні, і я тривожусь за них, — підкреслила Лонгорія.

Акторка народилась у Техасі, однак більшість життя прожила у Лос-Анджелесі.

Єва Лонгорія та Том Генкс покинули США через перемогу Трампа
Єва Лонгорія

Наразі Єва Лонгорія одночасно живе в Іспанії та Мексиці. Разом з нею Америку покинули її чоловік Хосе Бастон і 6-річний син Сантьяго.

Я провела у Лос-Анджелесі все своє свідоме життя. Але навіть до пандемії все змінювалося. Атмосфера була іншою. А потім стався COVID. Не те, щоб я хотіла покинути Каліфорнію, — я просто відчуваю, що ця глава в моєму житті вже закінчилася, — зізнається акторка.

Лонгорія не приховує власного розчарування результатами президентських виборів у США.

Її обурює, що тепер очільником США стане "засуджений злочинець", який "вивергає стільки ненависті".

Лонгорія протягом передвиборчих перегонів підтримувала опонентку Трампа — демократку Камалу Гарріс. Артистка навіть виступала на Національному з'їзді Демократичної партії в серпні.

Що відомо про інших акторів, які покинули США після перемоги Трампа

Культовий американський актор Том Генкс також покинув США після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Актор написав прощальний лист, в якому і оголосив про переїзд. За словами кінозірки, він не був готовий, що республіканець знову стане президентом. Ймовірно, Генкс підтримував демократку Гарріс і хотів, аби перемогла вона.

Водночас оскароносний артист зазначив, що він може повернутися на батьківщину, але це станеться не скоро. Свій від'їзд він назвав "політичною відпусткою". Том не став розкривати країну, в яку переїхав.

З важким серцем і ще важчою валізою я оголошую, що офіційно залишив країну. Так, ви не помилилися — зараз я пишу це з далекого, невідомого місця, звідки відкривається прекрасний вид на… ну, на те, що безумовно не є Америкою. Ви запитаєте, навіщо я тут? Президент Трамп 2.0 виявився не тим, до чого я був готовий. Коли я побачив результати виборів, я подумав: "Біжи, Форресте, біжи!". І саме це я зробив. Будь ласка, не думайте про це, як про те, що я залишаю свою улюблену країну — просто думайте про це, як про дуже довгу відпустку через політичні міркування. Я повернуся. О, можливо, якраз до президента Опри, — зазначив Генкс у прощальному листі.

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