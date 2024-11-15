Відома за ролью у серіалі “Гра престолів” британська акторка Софі Тернер, скоріш за все, перевтілиться у Лару Крофт у новому серіалі від від Amazon "Розкрадачка гробниць".

Що відомо про участь Софі Тернер у серіалі про Лару Крофт

За інформацією журналістів видання, наразі Тернер, яку найбільше знають за роль Санси Старк у серіалі “Гра престолів”, веде переговори щодо зйомок у новому серіалі Amazon "Розкрадачка гробниць".

Підкреслюється, що Тернер, скоріш за все, отримає цю роль, навіть при тому, що угода поки остаточно не укладена.

Софі Тернер

Серед інших претендентів на цю роль Люсі Бойнтон — зірка фільму "Богемна рапсодія".

Софі Тернер після завершення серіалу “Гра престолів” встигля знятись у картинах "Сходи" та "Люди Ікс".

Зазначається, що режисером нового серіалу має виступити Фібі Воллер-Брідж.

Акторка, сценаристка та режисерка найбільш відома за серіалом "Погань". Фібі була нагороджена премією "Еммі" та "Золотим глобусом".

Поки що подробиці сюжету та акторський склад "Розкрадачки гробниць" від Amazon тримають в секреті. Але, за даними видання, творці оголосили, що виробництво нового проєкту має розпочатися на початку 2025 року.

Хто така Лара Крофт

Цей персонаж був екранізований за мотивами відеоігор, які набули шаленої популярності, починаючи з 1996 року.

Лара Крофт — харизматичний археолог, щодо досліджує загублені міста та розгадує таємничі загадки давнини. Найбільш впізнавано цей образ на екрані втілила акторка Анджеліна Джолі, у двох фільмах 2001 та 2003 років.

У 2018 році роль молодої дослідниці перейшла до Алісії Вікандер. У анімаційному серіалі Netflix "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт" героїню озвучила Гейлі Атвелл.