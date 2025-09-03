Повернення Лари Крофт — хто зіграє культову героїню у новому серіалі

Стримінговий сервіс Amazon офіційно підтвердив, що зірка "Гри престолів" Софі Тернер зіграє Лару Крофт у новому серіалі за мотивами Tomb Raider.
Головні тези:
- Софі Тернер гратиме Лару Крофт у новому серіалі за мотивами Tomb Raider на Amazon Prime Video.
- Режисером проєкту стане Джонатан Ван Таллекен, а у зйомках також беруть участь Чад Годж та Фібі Воллер-Брідж.
- Початок зйомок призначений на 19 січня 2026 року, сподівано, серіал створить команда з унікальним відношенням до культового персонажа Лари Крофт.
Софі Тернер стане новою Ларою Крофт
Англійська акторка, сценаристка і телевізійна продюсерка Фібі Воллер-Брідж, яка давно зізнавалася в коханні до ігрової франшизи, почала розробку Tomb Raider на початку 2023 року.
У травні 2024-го Prime Video замовив повноцінний серіал. Виробництвом займаються Crystal Dynamics (розробники гри), Story Kitchen і Amazon MGM Studios.
Повідомляється, що до проєкту також долучився Чад Годж як співошоураннер разом із Воллер-Брідж.
Початок зйомок призначено на 19 січня 2026-го. Режисером і виконавчим продюсером виступить Джонатан Ван Таллекен.
Варто зазначити, що Тернер ще наприкінці минулого року стала головним претендентом на культову роль, обійшовши в шорт-листі таких актрис, як Маккензі Девіс, Емма Макі та Люсі Бойнтон.
