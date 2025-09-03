Повернення Лари Крофт — хто зіграє культову героїню у новому серіалі
Повернення Лари Крофт — хто зіграє культову героїню у новому серіалі

Крофт
Джерело:  The Hollywood Reporter

Стримінговий сервіс Amazon офіційно підтвердив, що зірка "Гри престолів" Софі Тернер зіграє Лару Крофт у новому серіалі за мотивами Tomb Raider.

Головні тези:

  • Софі Тернер гратиме Лару Крофт у новому серіалі за мотивами Tomb Raider на Amazon Prime Video.
  • Режисером проєкту стане Джонатан Ван Таллекен, а у зйомках також беруть участь Чад Годж та Фібі Воллер-Брідж.
  • Початок зйомок призначений на 19 січня 2026 року, сподівано, серіал створить команда з унікальним відношенням до культового персонажа Лари Крофт.

Софі Тернер стане новою Ларою Крофт

Англійська акторка, сценаристка і телевізійна продюсерка Фібі Воллер-Брідж, яка давно зізнавалася в коханні до ігрової франшизи, почала розробку Tomb Raider на початку 2023 року.

У травні 2024-го Prime Video замовив повноцінний серіал. Виробництвом займаються Crystal Dynamics (розробники гри), Story Kitchen і Amazon MGM Studios.

Я неймовірно рада оголосити, що неповторна Софі Тернер стане нашою Ларою, а разом з нею зібрана приголомшлива команда. Не так часто випадає шанс створювати серіал такого масштабу про персонажа, з яким ти виросла. Усі, хто бере участь у проєкті, по-справжньому захоплені Ларою і володіють її ж зухвалістю, сміливістю і почуттям гумору. Готуйте артефакти — Крофт повертається.

Софі Тернер

Повідомляється, що до проєкту також долучився Чад Годж як співошоураннер разом із Воллер-Брідж.

Початок зйомок призначено на 19 січня 2026-го. Режисером і виконавчим продюсером виступить Джонатан Ван Таллекен.

Варто зазначити, що Тернер ще наприкінці минулого року стала головним претендентом на культову роль, обійшовши в шорт-листі таких актрис, як Маккензі Девіс, Емма Макі та Люсі Бойнтон.

Для мене величезна честь зіграти Лару Крофт. Вона — культовий персонаж, який так багато значить для мільйонів людей, і я віддаю цій ролі все, що в мене є... Не можу дочекатися, коли ви побачите, що ми готуємо.

Софі Тернер

