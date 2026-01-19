Возвращение "Золотого обруча". Урывский и Яценко совместно поставили уникальную оперу Лятошинского

Львовская национальная опера возвращает в репертуар постановление "Золотой обруч" по произведению композитора Бориса Лятошинского.
Главные тезисы
- Опера “Золотой обруч” Бориса Лятошинского возвращается на сцену Львовской национальной оперы после 35 лет перерыва.
- Это уникальное возвращение оперы представляет историю о свободе, достоинстве и силе духа, являясь одним из самых ярких произведений украинской оперы.
Уровский и Яценко совместно поставили оперу "Золотой обруч"
Это первое постановление "Золотого обруча" со времен обновления независимости Украины. Премьера оперы на сцене театра состоялась 55 лет назад — в апреле 1970-го.
Режиссером "Золотого обруча" стал Иван Уровский, известный такими хитами украинской театральной сцены, как "Конотопская ведьма", "Калигула", "Мария Стюарт", "Пер Гюнт".
Хормейстером-постановщиком является Вадим Яценко — заслуженный артист Украины, руководитель хора "Гомон".
Дирижер-постановщик новинки — Иван Чередниченко, художница из костюмов — Дарья Белая. Сценическое движение для "Золотого обруча" ставит Павел Ивлюшкин, свет и грим Александр Мезенцев и Юрий Кульчицкий соответственно.
Главные роли в спектакле исполняют: Тарас Бережанский / Юрий Трицецкий (Захар Беркут); Михаил Малафий / Александр Ботинок (Максим Беркут); Юрий Шевчук / Роман Страхов (Тугар Волк); Людмила Корсун / Марианна Цветинская (Мирослава) и другие.
Борис Лятошинский приступил к работе над оперой в середине 1920-х. За основу либретто он избрал историческую повесть Ивана Франко "Захар Беркут" — о борьбе карпатской общины села Тухля против монголо-татарского нашествия в XIII веке.
В 1966-м в партитуру оперы Бориса Лятошинского обратился главный дирижер Львовского оперного театра Юрий Луцив. Он произвел собственную редакцию произведения, согласовав все изменения с Лятошинским. Премьера оперы на сцене театра состоялась в апреле 1970 года, однако умерший в апреле 1968-го Борис Лятошинский уже ее не застал.
К январю 1971 г. состоялось 20 показов спектакля. В марте того же года опера получила Шевченковскую премию в области оперно-театрального искусства. Спектакль был в репертуаре Львовской оперы до 1990 года.
Теперь "Золотой обруч" возвращается на сцену после 35 лет перерыва.
