Возвращение "Золотого обруча". Урывский и Яценко совместно поставили уникальную оперу Лятошинского

Уровский и Яценко совместно поставили оперу "Золотой обруч"

Это первое постановление "Золотого обруча" со времен обновления независимости Украины. Премьера оперы на сцене театра состоялась 55 лет назад — в апреле 1970-го.

Открыть для себя «Золотой обруч» сегодня означает увидеть одно из самых ярких лиц украинской оперы. Необычное, глубокое, подлинное. В ее сердце — вечная история о свободе, достоинстве и силе духа. И о том, как оставаться людьми даже в самые темные времена, — отмечает музыковед Наталья Мендюк. Поделиться

Режиссером "Золотого обруча" стал Иван Уровский, известный такими хитами украинской театральной сцены, как "Конотопская ведьма", "Калигула", "Мария Стюарт", "Пер Гюнт".

Хормейстером-постановщиком является Вадим Яценко — заслуженный артист Украины, руководитель хора "Гомон".

Дирижер-постановщик новинки — Иван Чередниченко, художница из костюмов — Дарья Белая. Сценическое движение для "Золотого обруча" ставит Павел Ивлюшкин, свет и грим Александр Мезенцев и Юрий Кульчицкий соответственно.

Главные роли в спектакле исполняют: Тарас Бережанский / Юрий Трицецкий (Захар Беркут); Михаил Малафий / Александр Ботинок (Максим Беркут); Юрий Шевчук / Роман Страхов (Тугар Волк); Людмила Корсун / Марианна Цветинская (Мирослава) и другие.

Борис Лятошинский приступил к работе над оперой в середине 1920-х. За основу либретто он избрал историческую повесть Ивана Франко "Захар Беркут" — о борьбе карпатской общины села Тухля против монголо-татарского нашествия в XIII веке.

Впервые опера была поставлена 26 марта 1930 года в Одессе под названием "Захар Беркут". Срежиссировал ее Семен Бутовский, дирижировал Самуил Столерман, сценографию создала И. Назарова. Спектакль показали несколько раз во второй половине сезона 1929-30 годов. Однако в следующем сезоне оперу не восстановили. Поделиться

В 1966-м в партитуру оперы Бориса Лятошинского обратился главный дирижер Львовского оперного театра Юрий Луцив. Он произвел собственную редакцию произведения, согласовав все изменения с Лятошинским. Премьера оперы на сцене театра состоялась в апреле 1970 года, однако умерший в апреле 1968-го Борис Лятошинский уже ее не застал.

К январю 1971 г. состоялось 20 показов спектакля. В марте того же года опера получила Шевченковскую премию в области оперно-театрального искусства. Спектакль был в репертуаре Львовской оперы до 1990 года.

Теперь "Золотой обруч" возвращается на сцену после 35 лет перерыва.