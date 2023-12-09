В Минкульте подсчитали убытки музеев и театров из-за вторжения РФ

В Украине по состоянию на 25 ноября 2023 было повреждено 1750 объектов культуры. Больше всего из них пострадали в Донецкой и Харьковской областях.

Что известно об убытках музеев и театров из-за вторжения РФ

По данным Минкульта, больше всего россиянами повреждены или уничтожены клубные заведения. Это 49% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки.

В общем, как указано, пострадали:

клубные заведения – 864;

библиотеки – 613;

заведения художественного образования – 136;

музеи и галереи – 106;

театры, кинотеатры и филармонии –31.

Повреждения и разрушения также получили объекты культурной инфраструктуры в 266 территориальных общинах. Это 18,1% от общего количества территориальных общин Украины.

Больше всего в Донецкой – 83%, Сумской – 53%, Харьковской – 52% областях.

В Одессе пострадал художественный музей

Российская армия ночью ударила по Одессе предположительно «Ониксом» и «Искандером-М», сообщили в Силах обороны юга.

Взрывной волной повреждены несколько многоэтажек и Одесский художественный музей.

Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества «поздравили» наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом. Поделиться

Сообщается, что в здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.

Музей сообщил , что в настоящее время он закрыт. Там перенесли все события и отменили Free Entrance Day.