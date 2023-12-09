В Минкульте подсчитали убытки музеев и театров из-за вторжения РФ

В Украине по состоянию на 25 ноября 2023 было повреждено 1750 объектов культуры. Больше всего из них пострадали в Донецкой и Харьковской областях.
Что известно об убытках музеев и театров из-за вторжения РФ
По данным Минкульта, больше всего россиянами повреждены или уничтожены клубные заведения. Это 49% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки.
В общем, как указано, пострадали:
клубные заведения – 864;
библиотеки – 613;
заведения художественного образования – 136;
музеи и галереи – 106;
театры, кинотеатры и филармонии –31.
Повреждения и разрушения также получили объекты культурной инфраструктуры в 266 территориальных общинах. Это 18,1% от общего количества территориальных общин Украины.
Больше всего в Донецкой – 83%, Сумской – 53%, Харьковской – 52% областях.
В Одессе пострадал художественный музей
Российская армия ночью ударила по Одессе предположительно «Ониксом» и «Искандером-М», сообщили в Силах обороны юга.
Взрывной волной повреждены несколько многоэтажек и Одесский художественный музей.
Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.
Сообщается, что в здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.
Музей сообщил , что в настоящее время он закрыт. Там перенесли все события и отменили Free Entrance Day.
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