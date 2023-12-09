У Мінкульті підрахували збитки музеїв та театрів через вторгнення РФ

В Україні станом на 25 листопада 2023 року було пошкоджено 1750 об'єктів культури. Найбільше з них постраждали в Донецькій та Харківській областях.

Що відомо про збитки музеїв та театрів через вторгнення РФ

За даними Мінкульту, найбільше росіянами пошкоджено чи знищено клубні заклади. Це 49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Загалом, як вказано, постраждали:

клубні заклади - 864;

бібліотеки - 613;

заклади мистецької освіти - 136;

музеї та галереї - 106;

театри, кінотеатри та філармонії -31.

Пошкоджень і руйнувань також зазнали об’єкти культурної інфраструктури у 266 територіальних громадах. Це 18,1% від загальної кількості територіальних громад України.

Найбільше у Донецькій - 83%, Сумській - 53%, Харківській - 52% областях.

В Одесі постраждав художній музей

Російська армія вночі вдарила по Одесі імовірно, «Оніксом» та «Іскандером-М», повідомили у Силах оборони півдня.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхівок та Одеський художній музей.

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч. Поширити

Повідомляється, що у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.

Музей повідомив, що наразі він зачинений. Там перенесли всі події та скасували Free Entrance Day.