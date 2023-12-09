У Мінкульті підрахували збитки музеїв та театрів через вторгнення РФ
Категорія
Культура
Дата публікації

У Мінкульті підрахували збитки музеїв та театрів через вторгнення РФ

музей

В Україні станом на 25 листопада 2023 року було пошкоджено 1750 об'єктів культури. Найбільше з них постраждали в Донецькій та Харківській областях.

Що відомо про збитки музеїв та театрів через вторгнення РФ

За даними Мінкульту, найбільше росіянами пошкоджено чи знищено клубні заклади. Це 49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Загалом, як вказано, постраждали:

  • клубні заклади - 864;

  • бібліотеки - 613;

  • заклади мистецької освіти - 136;

  • музеї та галереї - 106;

  • театри, кінотеатри та філармонії -31.

Пошкоджень і руйнувань також зазнали об’єкти культурної інфраструктури у 266 територіальних громадах. Це 18,1% від загальної кількості територіальних громад України.

Найбільше у Донецькій - 83%, Сумській - 53%, Харківській - 52% областях.

В Одесі постраждав художній музей

Російська армія вночі вдарила по Одесі імовірно, «Оніксом» та «Іскандером-М», повідомили у Силах оборони півдня.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхівок та Одеський художній музей.

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч.

Повідомляється, що у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.

Музей повідомив, що наразі він зачинений. Там перенесли всі події та скасували Free Entrance Day.

Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти, та завтра приходити до музею немає необхідності, адже триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні створили віртуальний Музей викрадених росіянами мистецтв
Музей
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Барселонський музей вперше провів екскурсію для нудистів
Музей
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар армії РФ. Одеський художній музей оцінив збитки
ONFAM
Одеський музей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм