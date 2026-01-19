Повернення "Золотого обруча". Уривський та Яценко спільно поставили унікальну оперу Лятошинського
Повернення "Золотого обруча". Уривський та Яценко спільно поставили унікальну оперу Лятошинського

Львівська національна опера повертає в репертуар постанову "Золотий обруч" за твором композитора Бориса Лятошинського.

Головні тези:

  • «Золотий обруч» Бориса Лятошинського повертається на сцену львівської опери після 35 років перерви, відкриваючи глядачам одне з найяскравіших облич української оперної сцени.
  • У постанові бере участь відомий режисер Іван Уривський та хормейстер-постановник Вадим Яценкои.

Уривський та Яценко спільно поставили оперу “Золотий обруч”

Це перша постанова "Золотого обруча" з часів відновлення незалежності України. Прем'єра опери на сцені театру відбулася 55 років тому — у квітні 1970-го.

Відкрити для себе «Золотий обруч» сьогодні означає побачити одне з найяскравіших облич української опери. Незвичне, глибоке, справжнє. У її серці — вічна історія про свободу, гідність і силу духу. І про те, як залишатися людьми навіть у найтемніші часи, — наголошує музикознавиця Наталя Мендюк.

Режисером "Золотого обруча" став Іван Уривський, відомий такими хітами української театральної сцени, як "Конотопська відьма", "Калігула", "Марія Стюарт", "Пер Гюнт" тощо.

Хормейстером-постановником є Вадим Яценко — заслужений артист України, керівник хору "Гомін".

Диригент-постановник новинки — Іван Чередніченко, художниця з костюмів — Дарія Біла. Сценічний рух для "Золотого обруча" ставить Павло Івлюшкін, світло та грим — Олександр Мезенцев та Юрій Кульчицький відповідно.

Головні ролі у виставі виконують: Тарас Бережанський / Юрій Трицецький (Захар Беркут); Михайло Малафій / Олександр Черевик (Максим Беркут); Юрій Шевчук / Роман Страхов (Тугар Вовк); Людмила Корсун / Маріанна Цвєтінська (Мирослава) та інші.

Борис Лятошинський розпочав роботу над оперою в середині 1920-х. За основу лібрето він обрав історичну повість Івана Франка "Захар Беркут" — про боротьбу карпатської громади села Тухля проти монголо-татарської навали у XIII столітті.

Уперше оперу поставили 26 березня 1930 року в Одесі під назвою "Захар Беркут". Зрежисував її Семен Бутовський, диригував Самуїл Столерман, сценографію створила І. Назарова. Спектакль показали кілька разів у другій половині сезону 1929–30 років. Однак у наступному сезоні оперу не поновили.

У 1966-му до партитури опери Бориса Лятошинського звернувся головний диригент Львівського оперного театру Юрій Луців. Він зробив власну редакцію твору, узгодивши всі зміни з Лятошинським. Прем'єра опери на сцені театру відбулася у квітні 1970 року, проте Борис Лятошинський, який помер у квітні 1968-го, вже її не застав.

До січня 1971 року відбулося 20 показів вистави. У березні того ж року опера здобула Шевченківську премію в галузі оперно-театрального мистецтва. Вистава була в репертуарі Львівської опери до 1990 року.

Тепер "Золотий обруч" повертається на сцену — після 35 років перерви.

