Впервые через 6 лет. В Нью-Йорке прошел показ Victoria's Fashion Show

Впервые с 2018 года в Нью-Йорке прошла Victoria's Secret Fashion Show. На представлении коллекцию представили сестры Хадид, Кейт Мосс, Адриана Лима и другие звездные модели.

Как прошел легендарный показ Victoria's Fashion Show

Шоу открыли лозунгом: "Совершенно новый показ мод Victoria's Secret, где женщины берут власть в свои руки и находятся в центре внимания".

На подиум показа вернулись известные "ангелы": Адриана Лима, Тайра Бэнкс. Также демонстрировали коллекцию модели: Кейт Мосс, Карла Бруни, Джиджи и Белла Хадид, Алессандра Амброзио.

Участие в шоу приняли также две трансгендерные модели: Алекс Консани и Валентина Сампайо. Так бренд стремился продемонстрировать, что пол — не преграда для модели, чтобы получить "крылья".

На шоу Victoria's Secret выступили также k-pop исполнительница Lisa, южноафриканская певица Тайла и американская певица Шер. Они исполнили свои популярные хиты.

Что известно о показах Victoria's Fashion Show

В 2019 году шоу Victoria's Secret было отменено из-за критики использования устаревших стандартов красоты в брендинге. В том же году компания объявила о начале ребрендинга.

Главной особенностью показов являлись модели с идеальными по меркам индустрии параметрами.

В 2023 году финансовый директор компании Тимоти Джонсон заявил, что шоу будет обновлено, чтобы отразить современное видение бренда.

Также в 2023 году Victoria's Secret представила свою первую коллекцию бюстгальтеров и трусиков, адаптированных для женщин с инвалидностью.