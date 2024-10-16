Впервые через 6 лет. В Нью-Йорке прошел показ Victoria's Fashion Show

Впервые с 2018 года в Нью-Йорке прошла Victoria's Secret Fashion Show. На представлении коллекцию представили сестры Хадид, Кейт Мосс, Адриана Лима и другие звездные модели.
Главные тезисы
- Показ Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке вернулся после 6-летнего перерыва, представив коллекцию с участием известных моделей и трансгендерных моделей.
- В 2019 году шоу было отменено из-за критики устаревших стандартов красоты, а в 2023 году компания объявила о ребрендинге, направленном на современное видение бренда.
- На показе выступили не только модели Victoria's Secret, но и музыкальные гости, включая k-pop исполнительницу Lisa и американскую певицу Шер.
- Бренд Victoria's Secret старается демонстрировать разнообразие и инклюзивность, представив коллекцию для женщин с инвалидностью и подчеркнув, что пол не является преградой для моделирования.
- Финансовый директор компании заявил о планах обновить шоу Victoria's Secret с целью отражения современных трендов и ценностей.
Как прошел легендарный показ Victoria's Fashion Show
Шоу открыли лозунгом: "Совершенно новый показ мод Victoria's Secret, где женщины берут власть в свои руки и находятся в центре внимания".
На подиум показа вернулись известные "ангелы": Адриана Лима, Тайра Бэнкс. Также демонстрировали коллекцию модели: Кейт Мосс, Карла Бруни, Джиджи и Белла Хадид, Алессандра Амброзио.
Участие в шоу приняли также две трансгендерные модели: Алекс Консани и Валентина Сампайо. Так бренд стремился продемонстрировать, что пол — не преграда для модели, чтобы получить "крылья".
На шоу Victoria's Secret выступили также k-pop исполнительница Lisa, южноафриканская певица Тайла и американская певица Шер. Они исполнили свои популярные хиты.
Что известно о показах Victoria's Fashion Show
В 2019 году шоу Victoria's Secret было отменено из-за критики использования устаревших стандартов красоты в брендинге. В том же году компания объявила о начале ребрендинга.
Главной особенностью показов являлись модели с идеальными по меркам индустрии параметрами.
В 2023 году финансовый директор компании Тимоти Джонсон заявил, что шоу будет обновлено, чтобы отразить современное видение бренда.
Также в 2023 году Victoria's Secret представила свою первую коллекцию бюстгальтеров и трусиков, адаптированных для женщин с инвалидностью.
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