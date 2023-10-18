Вы спали? Правительство Израиля публично пристыдило модель Джиджи Хадид

Нападение террористов ХАМАС на Израиль, которое началось 7 октября 2023 года, шокировало все международное сообщество. На начало войны между странами отреагировали почти все публичные лица. Среди них – известная модель палестинского происхождения Джиджи Хадид.

Почему власти Израиля обиделись на Джиджи Хадид

Модель в своем заявлении выразила соболезнования израильтянам, а также заверила, что молится за каждого пострадавшего.

Однако эта позиция, как оказалось, была непонятна правительству Израиля.

На его официальной странице в Инстаграмме появилась сторис с обращением к известной модели.

Израильские власти публично раскритиковали действия звезды и призвали модель, чтобы она четко объяснили, чью сторону в этой войне поддерживает.

Вы спали на прошлой неделе? Или вы просто закрываете глаза, что еврейских младенцев убивают в их домах? Ваше молчание ясно показывает вашу позицию. Мы видим вас. Если вы не осудите это, ваши слова ничего не значат, – написала пресс-служба правительства Израиля. Поделиться

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Война в Израиле. Что раньше говорила Джиджи Хадид

Что важно понимать, отец модели Мохаммед Хадид публично поддерживает движение "Свободная Палестина". Его дочь также неоднократно заявляла об идентичных политических взглядах.

Однако Джиджи резко изменила свою позицию после нападения ХАМАС 7 октября.

Звезда обратила внимание на то, что "терроризация невинных людей не согласуется с идеями движения "Свободная Палестина"".

Более того, Хадид напомнила, что ее стремления к палестинскому народу не распространяются на причинение вреда израильтянам и она выразила глубокое соболезнование всем пострадавшим.