Ви спали? Уряд Ізраїля публічно присоромив модель Джіджі Хадід
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Ви спали? Уряд Ізраїля публічно присоромив модель Джіджі Хадід

Джіджі Хадід
Джерело:  ONLINE.UA

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль, який розпочався 7 жовтня 2023 року, шокував усю міжнародну спільноту. На початок війни між країнами відреагували майже всі публічні особи. Серед них — відома модель палестинського походження Джіджі Хадід.

Чому влада Ізраїлю образилася на Джіджі Хадід

Модель у своїй заяві висловила співчуття ізраїльтянам, а також запевнила, що молиться за кожного, хто постраждав.

Однак ця позиція, як виявилося, була незрозумілою для уряду Ізраїля.

На його офіційній сторінці в Інстаграмі з'явилася сторіс зі зверненням до відомої моделі.

Ізраїльська влада публічно розкритикувала дії зірки та закликали модель, щоб вона чітко пояснила, на чиєму боці у цій війні виступає.

Ви спали минулого тижня? Або ви просто заплющуєте очі на те, що єврейських немовлят вбивають у їхніх будинках? Ваше мовчання ясно показує вашу позицію. Ми бачимо вас. Якщо ви не засудите це, ваші слова нічого не значать, – написала пресслужба уряду Ізраїля.

Уряд Ізраїля публічно присоромив модель Джіджі Хадід
Фото: скриншот

Війна в Ізраїлі. Що раніше говорила Джіджі Хадід

Що важливо розуміти, батько моделі Мохамед Хадід публічно підтримує рух "Вільна Палестина". Його донька також неодноразово заявляла про ідентичні політичні погляди.

Однак Джіджі різко змінила свою позицію після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Зірка звернула увагу на те, що "тероризування невинних людей не узгоджується з ідеями руху "Вільна Палестина"".

Ба більше, Хадід нагадала, що її прагнення щодо палестинського народу не поширюються на завдання шкоди ізраїльтянам і вона висловила глибоке співчуття всім постраждалим.

Кожна людина заслуговує на базові права, ставлення та безпеку, незалежно від її національності, релігії, етнічного походження чи місця народження, - написала вона.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль раптово скасував наступ на Сектор Гази — уже відома причина
армія Ізраїлю
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Twitter використовують Ізраїль для поширення фейків про Україну. Як цьому протистояти
Дезінформація
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль запросив у США військову допомогу на 10 млрд дол
Ізраїль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм