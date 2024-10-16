Вперше за 6 років. У Нью-Йорку пройшов показ Victoria’s Fashion Show

Уперше з 2018 року у Нью-Йорку відбулось Victoriaʼs Secret Fashion Show. На показі колекцію представили сестри Хадід, Кейт Мосс, Адріана Ліма та інші зіркові моделі.

Як пройшов легендарний показ Victoria’s Fashion Show

Шоу відкрили гаслом: "Абсолютно новий показ мод Victoriaʼs Secret, де жінки беруть владу у свої руки та перебувають у центрі уваги".

На подіум показу повернулися відомі "янголи": Адріана Ліма, Тайра Бенкс. Також демонстрували колекцію моделі: Кейт Мосс, Карла Бруні, Джіджі та Белла Хадід, Алессандра Амброзіо.

Участь у шоу взяли також дві трансгендерні моделі: Алекс Консані та Валентина Сампайо. Так бренд прагнув продемонструвати, що стать — не перепона для моделі, щоб отримати "крила".

На шоу Victoriaʼs Secret виступили також k-pop виконавиця Lisa, південноафриканська співачка Тайла й американська співачка Шер. Вони виконали свої популярні хіти.

Що відомо про покази Victoria’s Fashion Show

У 2019 році шоу Victoria's Secret було скасоване через критику щодо використання застарілих стандартів краси у брендингу. Того ж року компанія оголосила про початок ребрендингу.

Головною особливістю показів були моделі з ідеальними за мірками індустрії параметрами.

У 2023 році фінансовий директор компанії Тімоті Джонсон заявив, що шоу буде оновлено, щоб відобразити сучасне бачення бренду.

Також у 2023 році Victoriaʼs Secret представила свою першу колекцію бюстгальтерів і трусиків, адаптованих для жінок з інвалідністю.