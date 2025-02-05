Впервые за 20 лет. Black Sabbath запланировали концерт в оригинальном составе

Группа Black Sabbath, считающаяся одним из основателей хэви-металла, впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе (Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер, Билл Уорд). Концерт состоится 5 июля в английском Бирмингеме.

Black Sabbath запланировали концерт в оригинальном составе

Коллектив анонсировал благотворительный концерт Back to the Beginning («Назад к началу»), который запланирован на 5 июля и должен пройти в Бирмингеме, на стадионе «Вилла Парк» команды «Астон Вилла». Билеты поступят в продажу 14 февраля.

На концерте также выступят Metallica, Slayer, Pantera и другие группы.

Последний оригинальный состав Black Sabbath выступал во время тура Ozzfest в 2005 году. Теперь поклонники группы снова будут иметь шанс увидеть на одной сцене Оззи Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда.

Black Sabbath, продавший 75 миллионов альбомов по всему миру, остается самой влиятельной хэви-метал-группой в истории.

Последний альбом коллектива "13" вышел в 2013 году. Поделиться

Впоследствии Black Sabbath объявил о завершении карьеры, отыграв финальный тур под названием The End («Конец»), завершившийся в Бирмингеме в феврале 2017 года.