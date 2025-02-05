Впервые за 20 лет. Black Sabbath запланировали концерт в оригинальном составе
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Впервые за 20 лет. Black Sabbath запланировали концерт в оригинальном составе

Black Sabbath
Читати українською
Источник:  The Guardian

Группа Black Sabbath, считающаяся одним из основателей хэви-металла, впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе (Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер, Билл Уорд). Концерт состоится 5 июля в английском Бирмингеме.

Главные тезисы

  • Black Sabbath впервые за 20 лет выступят в оригинальном составе: Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер, Билл Уорд.
  • Концерт Back to the Beginning намечен на 5 июля в Бирмингеме, на стадионе «Вилла Парк». Билеты в продаже с 14 февраля.
  • Прибыль от шоу будет направлена на благотворительные цели, включая помощь людям с болезнью Паркинсона.
  • Black Sabbath остаются самой влиятельной хэви-метал-группой в истории, продав 75 миллионов альбомов по всему миру.
  • Не упустите возможность увидеть легендарный коллектив в его оригинальном составе. Купите билеты и станьте частью истории хэви-метала.

Black Sabbath запланировали концерт в оригинальном составе

Коллектив анонсировал благотворительный концерт Back to the Beginning («Назад к началу»), который запланирован на 5 июля и должен пройти в Бирмингеме, на стадионе «Вилла Парк» команды «Астон Вилла». Билеты поступят в продажу 14 февраля.

На концерте также выступят Metallica, Slayer, Pantera и другие группы.

Последний оригинальный состав Black Sabbath выступал во время тура Ozzfest в 2005 году. Теперь поклонники группы снова будут иметь шанс увидеть на одной сцене Оззи Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда.

Black Sabbath, продавший 75 миллионов альбомов по всему миру, остается самой влиятельной хэви-метал-группой в истории.

Последний альбом коллектива "13" вышел в 2013 году.

Впоследствии Black Sabbath объявил о завершении карьеры, отыграв финальный тур под названием The End («Конец»), завершившийся в Бирмингеме в феврале 2017 года.

Прибыль от шоу «Назад к началу» музыканты планируют передать благотворительным организациям, в частности, фонду, помогающему людям с болезнью Паркинсона.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Культовая рок-группа стала лауреатом Polar Music Prize
Культовая рок-группа стала лауреатом Polar Music Prize
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Феномен Фредди Меркьюри: вышел финальный трейлер байопика "Богемская рапсодия"
Феномен Фредди Меркьюри: вышел финальный трейлер байопика "Богемская рапсодия"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Несмотря на рак и болезнь Паркинсона. Легендарный Оззи Осборн планирует дать прощальное шоу
Оззи Осборн

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?