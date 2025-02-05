Впервые за 20 лет. Black Sabbath запланировали концерт в оригинальном составе

Группа Black Sabbath, считающаяся одним из основателей хэви-металла, впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе (Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер, Билл Уорд). Концерт состоится 5 июля в английском Бирмингеме.
Главные тезисы
- Black Sabbath впервые за 20 лет выступят в оригинальном составе: Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер, Билл Уорд.
- Концерт Back to the Beginning намечен на 5 июля в Бирмингеме, на стадионе «Вилла Парк». Билеты в продаже с 14 февраля.
- Прибыль от шоу будет направлена на благотворительные цели, включая помощь людям с болезнью Паркинсона.
- Black Sabbath остаются самой влиятельной хэви-метал-группой в истории, продав 75 миллионов альбомов по всему миру.
- Не упустите возможность увидеть легендарный коллектив в его оригинальном составе. Купите билеты и станьте частью истории хэви-метала.
Black Sabbath запланировали концерт в оригинальном составе
Коллектив анонсировал благотворительный концерт Back to the Beginning («Назад к началу»), который запланирован на 5 июля и должен пройти в Бирмингеме, на стадионе «Вилла Парк» команды «Астон Вилла». Билеты поступят в продажу 14 февраля.
На концерте также выступят Metallica, Slayer, Pantera и другие группы.
Последний оригинальный состав Black Sabbath выступал во время тура Ozzfest в 2005 году. Теперь поклонники группы снова будут иметь шанс увидеть на одной сцене Оззи Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда.
Black Sabbath, продавший 75 миллионов альбомов по всему миру, остается самой влиятельной хэви-метал-группой в истории.
Впоследствии Black Sabbath объявил о завершении карьеры, отыграв финальный тур под названием The End («Конец»), завершившийся в Бирмингеме в феврале 2017 года.
Прибыль от шоу «Назад к началу» музыканты планируют передать благотворительным организациям, в частности, фонду, помогающему людям с болезнью Паркинсона.
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