Вперше за 20 років. Black Sabbath запланували концерт в оригінальному складі

Гурт Black Sabbath, що вважається одним із засновників хеві-металу, вперше за 20 років виступить в оригінальному складі (Оззі Осборн, Тоні Айоммі, Ґізер Батлер, Білл Ворд). Концерт відбудеться 5 липня в англійському Бірмінґемі.

Black Sabbath запланували концерт в оригінальному складі

Колектив анонсував благодійний концерт Back to the Beginning («Назад до початку»), який запланований на 5 липня і має відбутися в Бірмінгемі, на стадіоні «Вілла Парк» команди «Астон Вілла». Квитки надійдуть у продаж 14 лютого.

На концерті також виступлять Metallica, Slayer, Pantera та інші гурти.

Востаннє оригінальний склад Black Sabbath виступав під час туру Ozzfest у 2005 році. Тепер шанувальники гурту знову матимуть шанс побачити на одній сцені Оззі Осборна, Тоні Айоммі, Ґізера Батлера та Білла Ворда.

Black Sabbath, який продав 75 мільйонів альбомів по всьому світу, залишається, найвпливовішим хеві-метал-гуртом в історії.

Останній альбом колективу «13» вийшов у 2013 році. Поширити

Згодом Black Sabbath оголосив про завершення кар'єри, відігравши фінальний тур під назвою The End («Кінець»), який завершився у Бірмінгемі в лютому 2017 року.