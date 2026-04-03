ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток
ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 62.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 62 атаки армии РФ по разным направлениям.
  • Агрессор применял авиаудары, артиллерию и ракетные комплексы в нападениях на украинские позиции.

Актуальная ситуация на фронте 3 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, применив четыре КАБ, совершил 61 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 12 из которых — с применением РСЗО. Зафиксировано одно боеприкосновение.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Старица, Кирпичное, Вильча и Красное Первое.

  • На Купянском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в районах Боровской Андреевки.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Диброва.

  • На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Удачное, Клебан-Бык, Иванополье, Ильиновка, Новопавловка, Софиевка, Плещеевка и Кучеров Яр. Одна атака продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Муравка, Новониколаевка, Новоподгородное, Новопавловка, Мирноград, Покров. Одно штурмовое действие врага продолжается.

  • На Александровском направлении враг пять раз атаковал в сторону Искры, Январского, Красногорского, Степного и Согласия. Один вражеский штурм продолжается. Также кафиры нанесли авиаудара в районе Великомихайловки.

  • На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Прилук, Горького и Варваровки. Воздвижовка, Долинка, Ровно и Копани подверглись авиаударам.

