ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 03.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Удачне, Клебан-Бик, Іванопілля, Іллінівка, Новопавлівка, Софіївка, Плещіївка та Кучерів Яр. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Діброва.

На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Борівської Андріївки.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Стариця, Цегельне, Вільча та Красне Перше.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару застосувавши чотири КАБ, здійснив 61 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 12 з яких — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ та Молодецьке. Одна штурмова дія ворога триває.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік Іскри, Січневого, Красногірського, Степового та Злагоди. Один ворожий штурм продовжується. Також окупанти завдали авіаудару в районі Великомихайлівки.