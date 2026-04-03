ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 62.

  • Збройні сили України відбили понад 60 атак армії Російської Федерації з різних напрямків за останні години.
  • Агресивний противник застосовував авіаудари, артилерію та ракетні комплекси у своїх нападах на українські позиції.

Актуальна ситуація на фронті 3 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 03.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару застосувавши чотири КАБ, здійснив 61 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 12 з яких — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

  • На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Стариця, Цегельне, Вільча та Красне Перше.

  • На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Борівської Андріївки.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Діброва.

  • На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Удачне, Клебан-Бик, Іванопілля, Іллінівка, Новопавлівка, Софіївка, Плещіївка та Кучерів Яр. Одна атака триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ та Молодецьке. Одна штурмова дія ворога триває.

  • На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік Іскри, Січневого, Красногірського, Степового та Злагоди. Один ворожий штурм продовжується. Також окупанти завдали авіаудару в районі Великомихайлівки.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Прилук, Гіркого та Варварівки. Воздвижівка, Долинка, Рівне та Копані зазнали авіаударів.

