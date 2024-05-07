По информации военного из "Гвардии наступления" Александра Мамая, оккупационная армия РФ понесла тяжелые потери во время провальных попыток наступления в районе Серебрянского леса в Луганской области.

Что известно о ситуации в районе Серебрянского леса

Военный отметил, что пока не имеет права обнародовать детали, однако впоследствии официальные представители ВСУ раскроют все обстоятельства успеха украинских военных в этом направлении.

Пока стоит Серебрянский лес, пока стоит также и Северск, россияне не могут реализовать свой стратегически важный план похода на Славянск и Краматорск, — подчеркнул Мамай. Поделиться

По его словам, для Кремля имеет важное политико-идеологическое значение именно Славянск, ведь с этого города началась фактическая оккупация Россией Донбасса в 2014 году.

Но пока держится Белогоровка, соответственно держится Северск, пока держится Серебрянский лес, то враг не может взять центральную ось и соответственно давят севернее, на Купянск, Терны. Очень велика была активность в районе Тернов и россияне пытались обойти Серебрянский лес непосредственно малым кольцом — в районе Тернов. Россияне традиционно действуют двумя кольцами, пытаются охватить меньшим кольцом по флангам северному и южному и высшему кольцу, — подчеркнул военный. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Тернов

По его словам, враг понес очень значительные потери в личном составе и военной технике в Терновском районе.

При этом Мамай признал, что в этом районе украинские военные находятся в сложном положении.

Однако ВСУ отражают попытки российских окупантов закрепиться и вплотную подойти к Тернам.