По информации военного из "Гвардии наступления" Александра Мамая, оккупационная армия РФ понесла тяжелые потери во время провальных попыток наступления в районе Серебрянского леса в Луганской области.
Что известно о ситуации в районе Серебрянского леса
Военный отметил, что пока не имеет права обнародовать детали, однако впоследствии официальные представители ВСУ раскроют все обстоятельства успеха украинских военных в этом направлении.
По его словам, для Кремля имеет важное политико-идеологическое значение именно Славянск, ведь с этого города началась фактическая оккупация Россией Донбасса в 2014 году.
Что известно о ситуации в районе Тернов
По его словам, враг понес очень значительные потери в личном составе и военной технике в Терновском районе.
При этом Мамай признал, что в этом районе украинские военные находятся в сложном положении.
Однако ВСУ отражают попытки российских окупантов закрепиться и вплотную подойти к Тернам.