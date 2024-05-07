За інформацією військового з "Гвардії наступу" Олександра Мамая, окупаційна армія РФ зазнала важких втрат під час провальних спроб наступу в районі Серебрянського лісу у Луганській області.

Що відомо про ситуацію в районі Серебрянського лісу

Військовий зазначив, що наразі не має права оприлюднювати деталі, однак згодом офіційні представники ЗСУ розкриють всі обставини успіху українських військових на цьому напрямку.

Поки стоїть Серебрянський ліс, поки стоїть також і Сіверськ, то росіяни не можуть реалізувати свій стратегічно важливий план походу на Слов’янськ і Краматорськ, — підкреслив Мамай. Поширити

За його словами, для Кремля має важливе політично-ідеологічне значення саме Слов’янськ, адже з цього міста почалась фактична окупація Росією Донбасу у 2014 році.

Але поки тримається Білогорівка, відповідно тримається Сіверськ, поки тримається Серебрянський ліс, то ворог не може взяти центральну вісь і відповідно вони тиснуть північніше, на Куп’янськ, Терни. Дуже велика була активність в районі Тернів і росіяни намагалися обійти Серебрянський ліс безпосередньо малим кільцем — в районі Тернів. Росіяни традиційно діють двома кільцями, намагаються охопити меншим кільцем по флангах північному і південному і вищим кільцем, — підкреслив військовий. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Тернів

За його словами, ворог поніс дуже значні втрати в особовому складі та військовій техніці в районі Тернів.

При цьому Мамай визнав, що в цьому районі українські військові також перебувають у складному становищі.

Однак ЗСУ відбивають спроби російських окупантів закріпитись і впритул підійти до Тернів.