За інформацією військового з "Гвардії наступу" Олександра Мамая, окупаційна армія РФ зазнала важких втрат під час провальних спроб наступу в районі Серебрянського лісу у Луганській області.
Що відомо про ситуацію в районі Серебрянського лісу
Військовий зазначив, що наразі не має права оприлюднювати деталі, однак згодом офіційні представники ЗСУ розкриють всі обставини успіху українських військових на цьому напрямку.
За його словами, для Кремля має важливе політично-ідеологічне значення саме Слов’янськ, адже з цього міста почалась фактична окупація Росією Донбасу у 2014 році.
Що відомо про ситуацію в районі Тернів
За його словами, ворог поніс дуже значні втрати в особовому складі та військовій техніці в районі Тернів.
При цьому Мамай визнав, що в цьому районі українські військові також перебувають у складному становищі.
Однак ЗСУ відбивають спроби російських окупантів закріпитись і впритул підійти до Тернів.