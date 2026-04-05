ВСУ уничтожили еще 1180 оккупантов и 61 артсистему РФ

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 5 апреля 2026 достигли около 1 303 550 человек, из них 1180 - ликвидированы за последние сутки.
Главные тезисы
- Суточные боевые потери российских войск составили 1180 человек и 61 артсистему РФ.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также на 5 апреля украинские защитники уничтожили уже:
танков — 11 839 (+4),
боевых бронированных машин — 24 350 (+6),
артиллерийских систем — 39 439 (+61),
РСЗО — 1719 (+3),
средств ПВО — 1338 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 219 443 (+2 427),
крылатых ракет — 4517 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подлодок — 2 (+0) ,
автомобильной техники и автоцистерн — 87 355 (+206),
специальной техники — 4112 (+3).
Уточнение данных продолжается.