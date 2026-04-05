ВСУ уничтожили еще 1180 оккупантов и 61 артсистему РФ
ВСУ уничтожили еще 1180 оккупантов и 61 артсистему РФ

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 5 апреля 2026 достигли около 1 303 550 человек, из них 1180 - ликвидированы за последние сутки.

Главные тезисы

  • Суточные боевые потери российских войск составили 1180 человек и 61 артсистему РФ.
  • Общие потери российских войск во время войны с Украиной достигли более 1 303 550 человек.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также на 5 апреля украинские защитники уничтожили уже:

  • танков — 11 839 (+4),

  • боевых бронированных машин — 24 350 (+6),

  • артиллерийских систем — 39 439 (+61),

  • РСЗО — 1719 (+3),

  • средств ПВО — 1338 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 219 443 (+2 427),

  • крылатых ракет — 4517 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подлодок — 2 (+0) ,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 87 355 (+206),

  • специальной техники — 4112 (+3).

Уточнение данных продолжается.

