ЗСУ знищили ще 1180 окупантів і 61 артсистему РФ

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2026-го сягнули близько 1 303 550 осіб, з них 1180 – ліквідовані за останню добу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також станом на 5 квітня українські оборонці знищили вже:
танків — 11 839 (+4),
бойових броньованих машин — 24 350 (+6),
артилерійських систем — 39 439 (+61),
РСЗВ — 1719 (+3),
засобів ППО — 1338 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 219 443 (+2 427),
крилатих ракет — 4517 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0) ,
автомобільної техніки й автоцистерн — 87 355 (+206),
спеціальної техніки — 4112 (+3).
Уточнення даних триває.