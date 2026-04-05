ЗСУ знищили ще 1180 окупантів і 61 артсистему РФ
Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2026-го сягнули близько 1 303 550 осіб, з них 1180 – ліквідовані за останню добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також станом на 5 квітня українські оборонці знищили вже:

  • танків — 11 839 (+4),

  • бойових броньованих машин — 24 350 (+6),

  • артилерійських систем — 39 439 (+61),

  • РСЗВ — 1719 (+3),

  • засобів ППО — 1338 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 219 443 (+2 427),

  • крилатих ракет — 4517 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0) ,

  • автомобільної техніки й автоцистерн — 87 355 (+206),

  • спеціальної техніки — 4112 (+3).

Уточнення даних триває.

